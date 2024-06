Damián Ontivero y Bruno Batisttela han tenido distintos recorridos en su vida, pero ambos se encontraron en el mundo del arte y en la galería El Espacio.

Los dos artistas que se graduaron en la Escuela de Bellas Artes “Dr. Raúl G. Villafañe” (ESBA) expondrán en el recinto de Bv. 9 Julio 1844 durante junio.

“Hace alrededor de 20 años que estoy trabajando en el arte. Empecé en el exponiendo, ofreciendo talleres, participando en muestras individuales. Por medio de las muestras colectivas siempre me gustó organizar y ayudar a personas que a veces no se animaban a mostrarse y encontré nuevos talentos, hay toda una nueva generación de artistas”, contó Ontivero a El Periódico.

Ahora está concentrado en trabajar con lápiz y en el dibujo, pero anteriormente había encabezado una serie de óleos que maduró durante 4 años.

Sobre los trabajos seleccionados para la exposición dijo: “Es una obra intervenida, son dibujos, collage, pinturas y hay una técnica mixta. Siempre trabajo con temáticas barriales, me gusta la perspectiva y tomo mucho lo que son las paredes, casas y a veces cuando miro los barrios puedo entender la mirada de cada uno, obviamente es una interpretación de lo que he visto y por donde he pasado”.

Fantasía

Batisttela presenta trabajos opuestos, en su caso prefiere inspirarse en escenarios alternativos vinculados a la fantasía y la ficción. Tiene 25 años y el arte lo atrapó desde muy pequeño: “Desde chico siempre me gustó pintar, romper, armar y todo lo vinculado a eso”, recordó.

En la exposición se pueden ver pinturas, técnicas mixtas con colores, dibujo con lápiz grafito. “Con la temática me gusta crear cosas que no están presentes, fantasía, personajes ficticios y paisajes imaginarios”, agregó.

Bruno estudió el profesorado en artes visuales y en la actualidad es docente de nivel primario. Durante estos últimos años ha participado en exposiciones junto a otros artistas plásticos de San Francisco en el Centro Cultural y la ESBA.

Se dedica sobre todo a trabajar con formas expresivas basadas en el dibujo y la pintura apelando a materiales como lápices y grafito, acuarelas, pintura al óleo y acrílicas.

“Me atrae la creación de imágenes que desafíen la realidad, utilizando volúmenes imposibles y la figura humana distorsionada", comentó.

Horarios

Los trabajos de Batistella y Ontivero están exhibidos y a la venta en la galería de arte El Espacio.

Se pueden ver en Bv. 9 de Julio 1844 de martes a viernes de 16.30 a 19.30, y sábados de 9 a 12, donde las personas son recibidas por Eugenio Boc-Ho, que lleva adelante la galería.