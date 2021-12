Damián Bernarte se convirtió el viernes último en intendente de San Francisco. Será un interinato, ya que reemplazará a Ignacio García Aresca en el cargo, luego de que este pidiera licencia para asumir como diputado nacional.

Bernarte tuvo su primera participación política en 2007, cuando fue derrotado en la interna justicialista por Martín Llaryora, quien luego representó al partido en las elecciones de ese año que terminó ganando.

Luego, el exfutbolista y abogado se convirtió en un férreo opositor y compitió en los comicios de 2011 y 2015, donde mantuvo su lugar en el Concejo Deliberante. En 2019, decidió pasar a las filas del oficialismo con Hacemos por Córdoba y ser parte de un pacto político que hoy lo sienta en el sillón central del Palacio Tampieri, luego de haber sido elegido como primer concejal en la elección municipal de ese año.

“La oportunidad llega después de un proceso muy interesante y largo de aprendizaje y evolución como dirigente político”, explicó Bernarte en una entrevista con El Periódico, y aseguró que tuvo un crecimiento luego de ser parte de la gestión y la toma de decisiones.

- ¿Qué le representa convertirse ahora en intendente, algo que buscó en varias oportunidades?

- Tiene que ver con un propósito de vida. Cuando me dedicaba al deporte tenía como propósito jugar en la Primera de Sportivo. Veía a los jugadores salir del túnel y quería estar en ese lugar. Trabajé hasta que el 16 de agosto de 1988 jugué mi partido oficial, fue ahí que sentí tocar el cielo con las manos, era lo máximo en mi ciudad deportivamente. Este momento se parece mucho en materia política. Siempre tuve la idea de trabajar de manera directa y diaria para hacer de San Francisco una ciudad cada día mejor.

- ¿Qué expectativas tiene para estos dos años?

- La mirada está puesta en que nuestra ciudad siga desarrollando un camino de crecimiento que se viene sosteniendo en los últimos años, con los valores que vienen desde el período fundacional y que tienen que ver con el trabajo. La visión es mantener esos valores y aggionarlos a una época diferente, acercarnos a la modernidad, conseguir una ciudad que sea más amigable, más fácil de vivir para nuestros vecinos, que tiene los polos educativo, cultural y tecnológico y que se vuelva a transformar en centro de atracción en cuanto a eventos, ofreciendo vivir buenos momentos y que eso retroalimente nuestra economía y nos haga seguir creciendo. Estratégicamente mis antecesores (Llaryora y Aresca) tomaron la decisión de enterrar miles de millones de pesos bajo tierra y hoy tenemos una planta de tratamiento de líquidos cloacales nueva que permite extender el servicio a otros sectores. Ahora es el momento de ir hacia nuevos paradigmas, de modos de vida más sustentable, medioambientalmente más responsables. Hoy tenemos la posibilidad de empezar a modernizar la ciudad sobre tierra ya que las demás obras están hechas.

- ¿Entiende los cuestionamientos respecto a la forma en que resulta electo? ¿Se puede explicar dentro de un marco donde se mira al 2023?

- El haber sido concejal de un bloque opositor me permite hacer el ejercicio de ponerme en el lugar del otro. Lo esperable es que sean los demás partidos la voz de aquellos que no están de acuerdo y debemos ser tolerantes con eso. Es cierto que aquellos que toman decisiones en política partidaria tienen la obligación de tener una mirada estratégica de la realidad, que tiene que ver con pensar no solo qué va a pasar mañana sino qué se nos presentará a mediano y largo plazo. Martín (Llaryora) e Ignacio (García Aresca) trabajaron este tiempo con una mirada estratégica. También que los dirigentes políticos se proyecten a otras esferas de gobierno, Martín eventualmente como candidato a gobernador e Ignacio como diputado, hace que la ciudad tenga referentes políticos en estamentos gubernamentales superiores que nos va a permitir golpear puertas en otros ámbitos para encontrar soluciones y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

- ¿Qué tipo de gestión pretende llevar adelante?

- Tendrá que ver con mi formación profesional, fui abogado y en el ejercicio de la profesión aprendí que el diálogo, la negociación bien entendida, la mediación entre posturas antagónicas me dieron muy buenos resultados. Además, nunca nadie se salva solo sino trabajando en equipo, escuchando, estando atento a lo que tienen para decirnos y en esa posición tomar decisiones que tengan la mayor legitimidad posible para beneficio de los vecinos.

- ¿Habrá cambios en el gabinete o mantendrá al mismo equipo que deja Aresca?

El equipo de trabajo va a seguir siendo el mismo. Apostamos por la continuidad de la gestión, entendemos que este proceso fue exitoso y los actores forman parte esencial de eso. Después en la mirada particular, la gestión tendrá signos distintivos propios que tienen que ver con la mirada y la forma de ser. Llegado el momento veremos si resulta necesario que se sume alguien al equipo de trabajo para mejorar. Pero con quienes están vamos a seguir llevando adelante este proceso de transformación que viene teniendo la ciudad. Trabajar en equipo es la única manera de llevar adelante un proyecto de construcción colectiva.

- ¿Hay alguna obra o plan que desee ejecutar en estos dos años de mandato?

- Hay que seguir trabajando en las obras en curso, desagües, cloacas en La Milka, Maipú, Savio, San Cayetano; la llegada del gas a Parque, las obras de pavimentación en Independencia, 9 de Septiembre, 20 de Junio. Hay demandas en sectores donde quedan pequeñas islas respecto al pavimento. Puedo mencionar también la finalización de cordón cuneta en San Cayetano, el ensanche de Primeros Colonizadores. Hay mucha obra pública proyectada en curso de ejecución que hay que terminar.

- ¿Y en otros ámbitos?

- Tenemos que generar una puesta en valor para la Tecnoteca que empezó a funcionar y es un gran desafío, sumado al Centro Cultural, generando una agenda de San Francisco como lugar de visita y encuentro. La experiencia de los paseos culturales y a cielo abierto han sido exitosas; tendremos que ser capaces de generar agenda deportiva y cultural que haga de la ciudad un polo de atracción. Por otra parte, hay que empezar a tomar medidas que tengan que ver con una ciudad responsable en medioambiente, cómo tratamos los residuos sólidos urbanos, empezar procesos que permitan tareas de separación y clasificación, que haya puntos verdes y se pueda trabajar con cooperativas. Acompañar también el crecimiento del Parque Industrial, entre otras cosas.

- ¿Cómo cree que será la relación con García Aresca de ahora en adelante?

No tengo dudas que Ignacio va a ocupar lugares importantes dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, integrando comisiones relevantes. Por lo tanto, es una tarea que exige de mucho esfuerzo y atención, un trabajo que forma parte de un proyecto de construcción política más amplio que tiene a Martín (Llaryota) como actor fundamental. Lo que veo, deseo y entiendo que va a suceder es que ambos sean personas de consulta, con las que podamos tener un vínculo y que desde su experiencia vayan advirtiendo obstáculos o cuestiones que puedan traer problemas. Me imagino una relación donde Ignacio cumpla con su trabajo en la Cámara de Diputados y nosotros aquí en la Municipalidad, con un contacto fluido, escuchando la experiencia que ambos tienen y que enriquecerá nuestra gestión aquí.