Esteban Lozada, defensor público federal de San Francisco, dio a conocer una serie de alternativas para que las personas afiliadas a obras sociales o prepagas puedan evitar el pago de coseguro médico o solicitar su devolución.

Desde el pasado 14 de septiembre, las clínicas y sanatorios privados de San Francisco acordaron un pago adicional de 2500 pesos, medida que no corre para los afiliados de Apross y Pami.

El Centro Médico de San Francisco había justificado su decisión considerando que los médicos cobran bajos aranceles y en un lapso de “90 o 120 días después de haber brindado la atención, sin ningún tipo de actualización en plena inflación”.

Alternativas

Lozada explicó a El Periódico que quienes están afiliados a una obra social o prepaga tienen algunas opciones para evitar el pago de este denominado “bono extraordinario de emergencia y no reintegrable” cuando realizan una consulta médica. O incluso, cuando ya lo pagaron, intentar que le devuelvan el dinero.

“La obra social tiene convenio con servicios médicos y las prepagas contratos de servicio que provee con otros prestadores, pero al margen de eso le cobran al afiliado un plus con un pretexto que sería que los honorarios pactados quedaron desactualizados”, explicó.

El funcionario judicial consideró que primero se deberían volver a pactar los honorarios, renegociarlos de acuerdo a la situación económica para evitar que el afiliado quede en el medio de un conflicto ante una urgencia médica.

Según Lozada, el paciente debería primero negarse a pagar este bono e ir luego a la obra social y prepaga, comentar la situación y exigir la prestación médica que tiene por convenio o contrato.

En el caso que no ocurra, explicó: “Si esto no es posible porque la persona debe atenderse sí o sí en ese momento y decide abonar el copago, se debe tratar de documentar ese pago para luego reclamar su reintegro”.

Esto último, en tanto, no es tan fácil ya que en ventanilla de los centros de salud no se emite un comprobante o factura, motivo por el cual hace días atrás la CGT San Francisco amenazó con denunciar a los médicos e instituciones médicas en la Afip.

- ¿Si la obra social o prepaga responde negativamente puede apelar a la Justicia el afiliado?

- En este caso a la Defensoría, que puede accionar judicialmente. Lo más conveniente es probar la situación lo mejor posible. De todos modos hay una situación generalizada, le están cobrando a todo el mundo y eso juega a favor para hacer un planteo creíble.

- ¿Cuál es el procedimiento?

- Se realiza una acción de repetición, donde se prueba que bajo ciertas circunstancias tuvo que salir el afiliado a proveerse de un servicio que su obra social o prepaga no le quiso brindar por alguna razón. Por eso solicita un reembolso para acreditar que eso debía haberlo cubierto el responsable de haberlo abonado. Hay que probar la situación que demandó el pago, la negativa de quien no quiso pagarlo y otorgar el derecho a que lo devuelvan.

- ¿Qué reflexión hace de este copago?

- Se trata de un cobro en negro, pero no solo porque no cobren el IVA, no lo facturan ni hacen recibo porque es ilegal.

Contacto

Defensoría Pública Federal de San Francisco:

Cabrera 2182.

Teléfonos: 03564-420100/498999. Urgencias: 03564-15657366. WhatsApp: 3564306058.

Mail: defensoriadesanfrancisco@mpd.gov.ar.