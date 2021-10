Con un discurso cordobesista y antigrieta, Schiaretti respaldó a sus candidatos

Hacemos por Córdoba celebró este jueves un acto de campaña en el salón de Bomberos Voluntarios, encabezado por el gobernador Juan Schiaretti y acompañado en primera plana por los candidatos a diputados y senadores: Natalia De la Sota, Ignacio García Aresca y Alejandra Vigo, respectivamente.

Además, participó el vicegobernador Manuel Calvo, junto a todos los intendentes del espacio pertenecientes al departamento San Justo. Acompañaron también distintos sectores militantes peronistas de San Francisco y la región.

En esta oportunidad, el gobernador Juan Schiaretti dio un discurso más duro que en su última visita revalorizando el interior del país y diferenciándose de la grieta nacional. "Reflexionen a la hora de votar, porque votar a Juntos por el Cambio o el Frente de Todos significa que todo siga como está. Porque ellos se pelean, pero se turnan el gobierno nacional cada cuatro años. Y hoy, los beneficiados son la ciudad y la provincia de Buenos Aires... en el Congreso de la Nación vamos a exigir, además de las propuestas que llevarán nuestros legisladores, dos propuestas centrales: que se repartan los subsidios de manera federal y que empiecen a bajar las retenciones y se pongan a cuenta del impuesto a las ganancias. En definitiva, vamos a exigir que nos dejen de meter las manos en el bolsillo", expresó.

“No es natural que en este año le pongamos al tesoro nacional 270 mil millones de pesos en conceptos de retención. ¿Saben qué es? Es hacer 9 veces la autovía San Francisco-Las Varillas-Río Cuarto que plantean nuestras candidatas, equivale a hacer 5 veces la autopista San Francisco-Córdoba, son 66 mil viviendas, mil escuelas o 285 hospitales; es increíble que nosotros estemos financiando gran parte de los subsidios que reciben en Buenos Aires y en el conurbano que pagan todo más barato que nosotros, nosotros ponemos la plata y eso debe terminar. Es importante que todo Córdoba ponga en clamor de que bajen gradualmente las retenciones y vayan a cuenta del impuesto de las ganancias”.

“Para que tengan una idea, San Justo va a poner en este año en el tesoro nacional en concepto de retenciones 35 mil millones de pesos, es la autopista San Francisco-Córdoba, que es una vergüenza que el Gobierno nacional todavía no la haya hecho”, dijo Schiaretti.

Por su parte, el intendente de San Francisco Ignacio García Aresca destacó el apoyo del Gobierno provincial para la diferentes necesidades del municipio local y para las obras de desagües, cloacas, gasoductos troncales. "Cuando los necesitamos estuvieron al lado nuestro y de los vecinos caminando cada barrio en busca del bien común", indicó.

Por otro lado, expresó: "Hay distintas fuerzas que vamos a ir a Buenos Aires a defender a Córdoba, hay una fuerza que depende de lo que le diga Alberto Fernández o Cristina Kirchner con los intereses que quieren ellos y hay otra fuerza que depende de lo que diga Macri, Larreta o Bulrich; esta fuerza (Hacemos por Córdoba) va a saber lo que decimos los cordobeses, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros defendemos cada uno en sus localidades. No existe otra fuerza que pueda defender lo que es el orgullo, la pasión, pero sobre todo lo que es el trabajo de esta Córdoba".

En tanto, Natalia De la Sota agradeció a la militancia el esfuerzo y el acompañamiento al gobernador, como así también a su padre José Manuel De la Sota. "Sabemos lo que es hacer y creemos en la buena política que es la que construye y no la que destruye al que piensa distinto, es la que cumple la palabra, desde kilómetros de rutas en toda la provincia hasta la casa más pequeña y digna en el paraje más lejano, esa es la buena política, la que sabe que no es con agravios o insultos que se construye la solución, se hace con ideas y propuestas, esto es lo que estamos haciendo los candidatos de nuestra fuerza, estamos proponiendo y diciéndoles a los cordobeses lo que vamos a hacer cuando lleguemos al congreso de la Nación...", apuntó.

"Vamos a exigir un buen reparto justo y equitativo a nivel nacional porque no es posible ni es justo que los cordobeses paguemos todo más caro de lo que pagan en Buenos Aires, no es justo para las familias, para los emprendedores, para las industrias, para las pymes, esto sucede y es una deuda histórica de nuestro país. Queremos pedir que se eliminen las retenciones al campo porque no puede ser que Córdoba aporte la cantidad de recurso que aporta y que no vuelvan, ers un impuesto injusto y lo vamos a decir con total claridad y firmeza", agregó.

Por su parte, la candidata a senadora Alejandra Vigo vaticinó que "lo que viene será un gran desafío ya que el poder ejecutivo nacional no tendrá un congreso con mayoría para decidir unilateralmente, esto marcará un nuevo ritmo en Argentina".

"Tenemos que ser muy claros, los dos distritos más beneficiados por la inequidad en la distribución de los subsidios son Buenos Aires y Capital Federal. Gobernados por las fuerzas de los extremos de la grieta. Y ni ellos ni sus representantes en Córdoba van a discutir jamás la injusta distribución de los subsidios que hace que nosotros, los cordobeses, paguemos más caro el boleto del colectivo, el gas, la vestimenta, la luz”, indicó.

Y agregó: “No es lo mismo votar a Hacemos por Córdoba, que vamos a defender los intereses de Córdoba, que a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos, porque eso es seguir votando para que Buenos Aires tenga todos los servicios más baratos. Somos los únicos que veníamos dando esta discusión en Buenos Aires y vamos a seguir peleando por la justa distribución de los recursos”, dijo. Más contundente, refirió: “No hay que votar esa grieta infame que no beneficia a nadie, hay que votar por lo que le conviene a Córdoba. Una Córdoba que pone adelante de todo al trabajo, que no quiere planes sociales, que quiere trabajar, que quiere dar la oportunidad a los hombres y mujeres”.