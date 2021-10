El vicegobernador Manuel Calvo llegó este lunes a San Francisco para entregar 116 créditos correspondientes al programa Banco de la Gente y junto al intendente Ignacio García Aresca, destacó la campaña de vacunación contra el Covid-19 que se lleva a cabo en el territorio provincial.

Calvo refirió que los números de la vacunación en Córdoba “vienen muy bien, nosotros ya hemos superado más del 90 por ciento de los cordobeses que son población objetivo ya tienen la primera dosis, y estamos llegando casi al 78% de la población objetivo con las dos dosis”. Y continuó: “A eso hay que sumarle que hemos comenzado con menores de entre 12 y 17 con un tipo de vacuna y entre 3 y 11 con otra, estamos llegando a todas las poblaciones con el objetivo de avanzar con el mayor ritmo posible en la vacunación, en eso quiero agradecer el trabajo del municipio de San Francisco, porque realmente aquí el sistema funcionó muy bien”.

Para el funcionario “es esencial” continuar trabajando para completar los esquemas de inmunización en la población “sabiendo que en Córdoba la vacunación para mayores de 18 años es libre, estoy seguro que esta vacunación es la que nos va a permitir salir de manera definitiva de la pandemia”.

Relajamiento

Luego, el vicegobernador alertó sobre “un relajamiento en aquellas personas que ya recibieron la primera dosis y que deben completar el esquema de vacunación”, por ello pidió: “A esas personas que aún no han completado sus esquemas que se acerquen a los centros de vacunación para completarlos. Como aquellas personas que decidieron no vacunarse, que concurran porque hay disponibilidad de vacunas y que las mamás y papás confíen en las vacunas para los menores, no lo digo yo, lo dicen todas las autoridades sanitarias y si todos estamos vacunados seguramente vamos a poder salir de esta pandemia”.

En este sentido, el intendente de San Francisco y candidato a diputado por la provincia, Ignacio García Aresca remarcó el trabajo del personal sanitario como el compromiso de los vecinos de la ciudad. “La vacunación dio sus resultados, hoy vemos que el Hospital casi no tiene internados-en la jornada de ayer el parte informaba sobre una persona hospitalizada por Covid- y tuvimos varios días sin casos. Eso demuestra que el resultado está en la vacuna y en trabajar como ciudad y el compromiso de los vecinos, así que el resultado es muy positivo”.

Por último, el funcionario y candidato se refirió a las elecciones del próximo 14 de noviembre al sostener: “Estoy seguro que los cordobeses nos van a seguir acompañando, hubo un porcentaje alto que no fue a votar en las PASO, ahora es un nuevo compromiso y como lo hicieron siempre los vecinos del departamento San Justo van a seguir acompañando este proyecto que le cambió la realidad no solamente a San Francisco sino de toda Córdoba”, cerró.