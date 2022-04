Este miércoles se desarrollará en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba la segunda audiencia del juicio contra el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, por dos delitos distintos: pedidos de coimas para frenar investigaciones en su Fiscalía y tráfico de influencias, por los cuales también está imputado su colaborador Darío Fabián Rivarola. El comienzo de la segunda audiencia está fijado a las 9.

Tanto Viaut como Rivarola se abstuvieron de declarar en la primera jornada, aunque sí lo hicieron otros imputados y testigos que comprometieron su situación.

Entre otros testigos, para este miércoles está citado Domingo Benso, el reconocido dirigente del Grupo Cooperativo Devoto, quien durante 2020 permaneció más de un mes detenido en la causa de las llamadas "facturas truchas" que instruyó la Fiscalía Federal de San Francisco a cargo de Viaut. Según declaró el lunes el denunciante y querellante Pablo González, Benso le había confesado que fue víctima de un pedido en dólares como soborno para que sea liberado.

Si Benso ratifica esa declaración de González, sería un testimonio muy comprometedor para el fiscal hoy imputado y podría abrir una nueva causa contra el funcionario judicial.

Lo que pasó en la primera jornada

El pasado lunes, el testimonio más relevante y extenso de la primera jornada fue el de Pablo González, el dirigente de la Cooperativa Las Cañitas de la localidad de El Tío, que fue quien denunció a Viaut y Rivarola en junio de 2020 por un pedido de coimas para "limpiarlo" de una presunta investigación.

Además de ratificar todo lo que ya había expuesto en su declaración inicial reveló un hecho que hasta el momento no era público: contó que también el Benso había sufrido el presunto accionar delictivo de los funcionarios judiciales hoy acusados cuando fue detenido en agosto de 2020 y le exigieron una coima para liberarlo.

Asimismo, el testigo dijo que el propio Benso fue quien le contó sobre este hecho y también que se negó a pagar el dinero que, según el testimonio, Viaut le pedía sus familiares.

Lo que dijo González sobre Benso

Cuando iban 20 minutos de su declaración, su abogado Juan Alberione, que lo representa como querellante, le preguntó si supo de alguien más que haya sido víctima de estas maniobras.

“Sí, Domingo Benso y su familia. Eso ocurrió allá por noviembre de 2020. Nos encontramos en una reunión en Buenos Aires. Benso es una persona importante dentro de las economías sociales. Cuando nos encontramos él se me larga a llorar, me abraza y me dice gracias. Yo le digo ¿de qué? 'De lo que hiciste porque tuviste las agallas de denunciarlo'. La señora también me abraza”, declaró González.

Y continuó relatando el diálogo con Benso: “Me dijo ‘yo me comí 33 días en la cárcel, la pasé mal, mi familia tenía que buscar plata para pagarle al fiscal Viaut, que habló con mi abogado y le pedía una cifra abultada de dólares. Yo desde la cárcel hablé con mi señora y mi hijo y les dije que no, que no paguen. Se la teníamos que llevar a la casa, al chalet en la ex Fábrica Militar’”.

Además, González expuso que tras escuchar esta confesión de Benso le pidió que lo hiciera público, pero, siempre según su declaración, el dirigente cooperativo le pidió disculpas y le explicó que “había quedado shockeado” por los días en que estuvo preso, por lo que entonces quería olvidarse del tema.