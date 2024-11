Este mes de noviembre de 2024, El Periódico cumple 17 años de trayectoria informativa, consolidado como uno de los medios de comunicación más elegidos y desde hace años como líder en audiencia web en San Francisco y toda la región.

Desde su fundación, hemos experimentado un crecimiento sostenido, gracias al apoyo y confianza de nuestra audiencia en todos los días, instituciones de todo tipo y nuestros anunciantes. Con el compromiso de seguir siendo un referente para San Francisco y la región, la gran novedad de este aniversario es la incorporación del medio al Grupo Apolo, un multimedio con amplia trayectoria en Córdoba y San Luis.

Y las mediciones con los sistemas más utilizados por la industria de medios, como Similarweb o Google Analytics, nos mantienen como el medio líder en audiencia web en San Francisco, consolidado también en este 2024 con una diferencia importante respecto a nuestros medios colegas.

Desde su primera edición en 2007, mantuvimos una premisa clara: ofrecer un periodismo responsable y de calidad. Esto nos permitió destacarnos como un medio pionero en la región, liderando la adaptación a las nuevas demandas de la información, desde su tradicional edición impresa de los sábados hasta la producción constante de contenidos digitales en nuestra página web, redes sociales y más recientemente, en El Periódico Radio FM 97.1.

A lo largo de estos 17 años, hemos buscado evolucionar en nuestro trabajo, revisando errores, aceptando críticas y aportes que nos han hecho, siempre en sintonía con los cambios que demanda el público actual a la hora de informarse.

Sin embargo, nada nos alienta más que cuando recibimos sus mensajes de apoyo, felicitaciones o agradecimientos. Nada nos alegra más que cuando muchas de nuestras informaciones o historias colaboran para cambiar la realidad de muchas personas que necesitan ayuda.

Pese a los desafíos que enfrenta el periodismo en la era digital, y sus muchas dificultades para sostenerse, seguiremos apostando por la construcción de un espacio informativo que promueva el entendimiento y el diálogo en lugar de la división social o la indignación.

La mayor novedad de este aniversario es la integración de El Periódico al Grupo Apolo, un multimedio que reúne a varios de los medios más importantes de la provincia y con varias décadas de trayectoria, entre ellos Radio Río Cuarto (LV16 AM 1010), Radio Villa María (LV28 AM 930) y Radio Villa Mercedes (LV 15 AM 640) en San Luis.

Esto abre nuevas oportunidades para nuestro medio, que ahora forma parte de una estructura provincial más amplia, sin perder su identidad y esencia local. Para ello trabajamos en impulsar proyectos que permitan ampliar y mejorar nuestra cobertura, que esperamos sean visibles en un futuro cercano.

Para el Grupo Apolo, la incorporación de El Periódico es una oportunidad de fortalecer su presencia en una región clave del corredor productivo del país, manteniendo al mismo tiempo la singularidad y el enfoque local de cada medio que integra su estructura.

Nuestro desafío es crecer sin perder la esencia, adaptándonos a los cambios, pero sin dejar de ser el medio que muchos sanfrancisqueños y sanfrancisqueñas han elegido desde hace ya 17 años.