En La Mañana de El Periódico FM 97.1, entrevistamos al reconocido adiestrador canino Diego Bracamonte, quién brindó algunas recomendaciones sobre cómo reaccionar ante una pelea de perros.

Bracamonte explicó que es una situación compleja, pero existen algunos métodos que pueden ayudar a frenar las agresiones. “Lamentablemente este tipo de hechos son habituales, si cada uno tendría su perro en su casa y saliera con su perro con collar como corresponde no pasarían estas cosas o se minimizarían muchísimo. Vamos a hablar de dos cosas, de la prevención y de cómo afrontarla”, comentó.

“Por un lado, hay una frase muy famosa que es mejor prevenir que curar, acá pasa lo mismo. La responsabilidad es muy importante. A la hora de tener un perro hay que evaluar muchas cosas, como por ejemplo nuestro tiempo, la elección del perro, las condiciones edilicias que tenemos en casa, si tenemos u tapial para que el perro no se escape, las puertas seguras, si tenemos el dinero para mantenerlo en su alimentación y gastos veterinarios que pueda necesitar el perro, son puntos fundamentales a tener en cuenta antes de tener el perro y después preocuparnos por darle lo que cada perro puntualmente necesita como educación, actividad física…”, agregó Bracamonte.

Además, remarcó la responsabilidad de sacar al perro a la vía pública con los cuidados pertinentes para el animal y los terceros. “Si nosotros sacamos el perro a la vía pública tenemos que asegurarnos que tengan la atención sanitaria con las vacunas al día, con correa, con collar y el único espacio donde podemos largar es en el sector de la plaza Vélez Sarsfield donde la Municipalidad hizo un lugar donde los perros puedan estar sueltos, está especialmente dedicado a eso, pero después en la vía pública no debería haber perros sueltos”, dijo Bracamonte.

“El perro nunca tiene la culpa, es un animal domesticado por el hombre y si fue domesticado por el hombre, el hombre se debe hacer responsable. La sociedad se debe hacer responsable”, indicó Bracamonte.

Cómo actuar ante una pelea

En el caso de una pelea entre perros, el especialista señaló que es muy importante advertir antes la situación cuando “hay un perro con un comportamiento dominante, agresivo, que empieza a levantar la cola, a erizar los pelos y viene hacia mí, tenemos que tratar de esquivar eso”.

Si la pelea entre animales ya se desató, Bracamonte explicó que “Una de las cosas es tratar de ahuyentarlos, aunque esto suele se disuasivo solo en algunos casos y en otros no. Cuando un perro se pelea con otro lo primero que hay que hacer, que es difícil, es mantener la calma y pensar como seres pensantes que somos. No gritar y menos pegarles a los perros porque el perro se afianza más y muerde más porque esa agresión que recibe no sabe que es del exterior. Es contra producente porque podemos salir mordidos por el otro perro o nuestro perro al tirar mordidas para todos lados".

“Lo que sugiero hacer es tomar una correa o un cinto, con la ayuda de alguien, agarrar al perro que muerde o que lo tiene tomado al otro perro, pasarle una correa por el cuello y tratar de levantarlo pero es muy difícil no salir lastimado”, añadió.

“Los perros se ponen ‘ciegos’ muchas veces y más aún algunos perros que tienen un potencial de pelea, sin defenestrar ninguna raza, pero no podemos evitar el tema de que ciertos perros fueron criados para pelear por su desarrollo muscular es más fuerte que otro”, indicó Bracamonte.

¿Sirve tirarles agua?

“A veces puede ser disuasivo, pero dos perros que se pelean ferozmente el agua no les hace nada, hay perros que sí, pero hay que valernos de cualquier tipo de herramienta para separarlos, pero tenemos que pensar en no lastimarlos y no salir lastimados nosotros”, comentó.

Para contactarse con Diego Bracamonte. 3564418123 o en el perfil de instagram Recrea_Can Servicios Caninos