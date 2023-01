De San Francisco a la alfombra roja: los jóvenes nominados a los Premios Oscar

Dos jóvenes de San Francisco, uno por nacimiento y otro por adopción, fueron parte de dos películas nominadas a los Premios Oscar: se trata de los films Black Panther: Wakanda Forever y The Sea Beast, para las cuales trabajaron Mariano Rodríguez Calvo “Casper” y Camila Demarchi, respectivamente, quienes son pareja y hoy viven en Canadá.

Demarchi trabajó como asistente de producción: sus funciones eran variadas y podían tener que ver con organizar actividades para todo el equipo, hasta con tomar notas de lo que se hablaba en reuniones con el director de la película para ponerlo en común con el resto del equipo. Rodríguez Calvo, por su parte, se encargó de animar personajes en 3D, para darles toques de realidad.

A partir de las nominaciones, los jóvenes dialogaron con El Periódico acerca del trabajo realizado, así como su actualidad laboral que los mantiene cerca de proyectos importantes de la industria del cine.

Nacida en San Francisco, Demarchi vivió en nuestra ciudad hasta sus 18 años, edad en que se mudó a Córdoba para estudiar la Licenciatura en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando se recibió, en septiembre de 2019, volvió a nuestra ciudad donde pasó algunas semanas antes de partir para Canadá.

“Llegué a Canadá junto a mi pareja, Mariano, hace unos cuatro años. Él había conseguido una oportunidad de trabajo así que a mediados de 2019 viajé para allá. Él llegó unos meses antes que yo, ya que en ese momento yo aún estaba finalizando mi carrera universitaria. Nuestro primer desembarco fue en Montreal, ahí vivimos casi dos años, nos tocó atravesar ahí la pandemia y luego a finales de 2020 tuvimos la oportunidad de mudarnos a Vancouver, que es donde nos encontramos residiendo en este momento”, contó ella.

En el caso de Rodríguez Calvo, nació en Buenos Aires pero desde los 13 años vivió en San Francisco hasta que emigró a Córdoba para estudiar Cine.

“En mi caso, vengo viajando desde 2016, año en el que tuve mi primera oportunidad de trabajo fuera de Argentina. Fue en Lima, Perú, para hacer la película de Condorito”, contó el joven.

Luego, le apareció la oportunidad de viajar a Hong Kong para ser parte de otro film. Allí estuvo trabajando alrededor de 7 meses, viviendo una experiencia “única e inolvidable”, según describió.

"En 2018 volví a Argentina pero con la idea fija y la meta puesta de ir a trabajar a Canadá, ya que sabía que iba a ser un salto de calidad en mi carrera como animador. Y así fue. A principios del 2019 aplico a un estudio de Montreal llamado MPC, el cual hizo varias películas de renombre y me contrataron para viajar y comenzar en junio de ese mismo año", sumó.

¿Para qué película trabajaron? ¿Cómo llegaron a trabajar para esa película?

Camila: Estábamos recién llegados a Vancouver, yo aún no tenía trabajo así que estaba en la búsqueda, pero como aún la pandemia no estaba del todo acabada, la situación de trabajo era bastante difícil para mí, en el ámbito del teatro. Al tiempo, después de mucha búsqueda, apareció la posibilidad de aplicar para el puesto de Asistente de Producción para el estudio Sony Pictures Imageworks. Mandé mi aplicación, sin muchas expectativas la verdad, pero para mi sorpresa obtuve una respuesta súper positiva una semana más tarde, donde me decían que había un puesto de trabajo disponible y me preguntaban si estaba interesada en realizar una entrevista. Obviamente dije que sí, y después de un proceso de varias entrevistas, emails y llamadas finalmente me hicieron una oferta de trabajo, la cual acepté más que feliz. Ahí comenzó mi camino en The Sea Beast, un film que estaba realizando Sony para Netflix.

Mariano: En mi caso, la última película en la que trabajé fue Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera parte de la saga de Ant-Man, superhéroe del universo cinematográfico de Marvel. Previamente participé en Black Panther: Wakanda Forever, que fue la que quedó nominada en los Premios Oscar en la categoría de mejor efectos visuales. También tuve la oportunidad de trabajar en otros proyectos tales como: SheHulk: Attorney at Law; la serie de Madagascar; Bob Esponja, la Película; The Voyage of Dr. Dolittle; Condorito; entre otros.

¿En qué consistió el trabajo que hicieron? ¿Cómo fue la experiencia?

Camila: Yo entré a este proyecto como Asistente de Producción. Súper asustada porque era la primera vez que realizaba un trabajo de este estilo, encima 100% en inglés, donde cada palabra que pronunciaban para mi era desconocida. Si bien mi inglés es bastante avanzado, cuando te encontrás con términos más técnicos y específicos que desconocés, es tremendo. La primera semana la sufrí bastante, pero por suerte tuve a Marian ayudándome un montón. Él también trabaja en este mundo del cine solo que con unos cuantos años más de experiencia encima. Así que fue y es aún hoy también un gran pilar para mí.

Como asistente de producción mis tareas podían ir desde, organizar eventos y actividades para todo el equipo, hasta estar presente en las reviews con el director o el supervisor de la película, tomando notas sobre todo lo que se hablaba para luego enviarlas al resto del equipo. El asistente de producción, o PA como le llaman acá (Production Assistant) es un puesto donde no parás un segundo, tenés que estar todo el tiempo atento y a disposición para todo lo que el equipo pueda necesitar y en lo posible estar siempre un paso adelantado.

Mariano: Mi trabajo como animador es básicamente darle vida al personaje. Hoy en día, en este tipo de películas como Black Panther, todo lo que se ve es CGI o tiene gran parte de ello. Por lo tanto, me encargo de animar, es decir, darle movimiento al personaje 3D de tal modo que se vea realista y que parezca que lo que se está viendo es un actor real, como era antes. Puedo decir que Marvel es uno de los clientes más exigentes con los que he trabajo ya que sus producciones son tan grandes que es normal que vivan haciendo cambios y ajustes a lo largo de la producción, por lo que uno tiene que estar preparado mentalmente para lo que se pueda venir.

¿En qué ayudó la formación en el trabajo que desempeñan?

Camila: Mi formación profesional es en el ámbito del teatro. Y si bien en este momento no me estoy dedicando específicamente al teatro, sí creo que mi formación me ha brindado muchas herramientas para poder ocupar el lugar que tengo hoy. De todas formas, como en cualquier trabajo creo, las primeras semanas fueron de mucho training, donde trabajé muy de cerca con compañeros que me fueron enseñando todo y guiando para poder desempeñar de la mejor manera posible el rol de PA y poder cumplir con los objetivos que el trabajo demanda.

Mariano: En mi caso, elegí y me gradué en la carrera de Cine y Video en La Metro, en Córdoba. Pero estaba enfocada en producciones de Live action, en la cual ejercí unos años como director de Fotografía. En medio de la carrera, en 2012, descubrí el mundo de la animación, me enamoré y a partir de ahí supe que eso era lo que quería hacer en un futuro. Como no tenía los recursos económicos para estudiar animación, ya que era muy caro, me propuse estudiar por mi cuenta en mis horas libres, sacrificando muchas noches y fines de semana enteros en lo que me quedaba en casa horas y horas frente a la computadora. Hoy estoy agradecido por ese sacrificio que me ayudó a estar donde estoy hoy.

¿Cómo se enteraron que la película había sido nominada a los Premios Oscar y qué sintieron?

Camila: Me enteré por un email de Sony, donde anunciaban que The Sea Beast estaba nominada como mejor película de animación. Fue una alegría muy grande. Siento que igualmente no puedo ser muy objetiva, porque le tengo un cariño muy especial a esta película, pero me llena de felicidad y orgullo saber que todo el trabajo que hay detrás de The Sea Beast este siendo reconocido.

Mariano: Era un día de trabajo normal y veo en Instagram que la cuenta de Marvel publicó la nominación de Black Panther junto con las otras listas. También vi que el chat del trabajo se llenó de notificaciones y eran las felicitaciones y los saludos de todo el equipo. Como dije hace unos días, ésto no es más que una reafirmación de que el camino que he recorrido hasta ahora, era y es el correcto a pesar de los obstáculos. Y por sobre todas las cosas, feliz con el trabajo que tengo, feliz con la vida que llevo y feliz con la gente que me rodea. Cuando uno encuentra el equilibrio perfecto en la vida, todo lo bueno viene solo, por consecuencia.

¿Qué planes tienen para el futuro?

Camila: Actualmente sigo trabajando en Sony Pictures Imageworks, ya no como Production Assistant, sino como VFX Production Coordinator. Ahora estoy trabajando en Guardianes de la Galaxia Vol.3, lo cual está siendo un desafío muy grande ya que es un proyecto y un puesto nuevo con más responsabilidades, pero estoy muy contenta y con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo sobre este mundo de la animación y VFX que es increíble. Me gustaría igualmente poder volver a darle un poco de lugar al teatro en mi vida, es algo que no quisiera abandonar por completo, así que espero que en algún momento o de alguna manera pueda generar un balance entre estos dos mundos que me encantan y me hacen feliz.

Mariano: Por mi lado, primero que todo, seguir disfrutando de la vida. Disfrutar el proceso y presente de cada proyecto. Hago muchas actividades fuera del ámbito laboral, que es lo que hace que me vaya bien en el trabajo, porque como dije antes, el balance es crucial y cuando todo está equilibrado, solo cosas buenas pasan.