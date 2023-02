Am-tena viaja a Santiago del Estero para una nueva movida solidaria: cómo colaborar

El grupo solidario Am-Tena se encuentra llevando adelante una nueva movida solidaria: en esta oportunidad juntan alimentos, calzado para niños y útiles escolares para llevar, en marzo, a Villa Atamisqui, en Santiago del Estero, un lugar en donde las necesidades son extremas. A ese lugar viajan desde 2009 llevando ayuda.

Además de San Francisco, Am-Tena (que en wichi significa "Me doy a vos") cuenta con integrantes en distintas ciudades de la región como Porteña, Brinkmann, Morteros, Colonia Vignaud, Freyre, Altos de Chipión, Devoto y Sunchales. Entre todos suelen organizar tres viajes por año.

Walter Garigliotti, uno de los sanfrancisqueños que viajará a la pequeña comunidad santiagueña, habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 sobre esta iniciativa y recordó que la misma nació en 2009 pero que él se sumó un año después: “Vamos todos los años al monte de Santiago y, tratamos de ayudar a seis o siete escuelas y un merendero”.

“Ahí hay plantas, tierra y sus ranchitos en el medio, sin nada. No tienen luz, no tienen agua, es terrible. Para tener una idea, una ambulancia no tiene forma de llegar a sus casas porque los caminos son intransitables y no hay forma de darles indicaciones, porque hay 10 o 15 kilómetros de monte, donde los caminos son caseros y no hay nada. Nosotros hace 13 años que vamos y todavía nos perdemos para llegar a casas a las que fuimos 10 veces”, sostuvo.

Útiles, calzado y alimentos

Garigliotti contó que todos los años, en marzo, hacen una gran campaña grande de útiles escolares para nivel primario, alimentos y calzado para niños. En agosto suelen hacer otra, para el Día del Niño, pero en esta oportunidad estos elementos son prioridad. “A veces los chicos no empiezan la escuela porque no tienen zapatillas”, reflejó.

Respecto a cómo suele ser el recibimiento, contó: “A los maestros los contactamos antes, a veces les dejamos las donaciones a ellos porque no tenemos forma de llegar a las escuelas. Ellos van los lunes y vuelven los viernes, son escuelas grandes y quedan lejos. Pero a la otra escuela, más chica, nos gusta llegar porque nos gusta el contacto con la gente, con los chicos”.

Para colaborar

Para hacer colaborar con donaciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono (03564) 15650222 o bien al Facebook Am-Tena Grupo Solidario.