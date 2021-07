Este jueves, autoridades municipales y vecinales supervisaron el comienzo de la obra de pavimentación de barrio 20 de Junio, que contempla además loteo Magdalena I, y que está a cargo de las empresas LC Construcciones y Tresca.

En el marco del inicio de obra, el secretario de Infraestructura Néstor Gómez manifestó: "Hoy es un día muy esperado. Me acuerdo allá por enero Ignacio nos comunicó que nos reuniéramos con la gente del Centro Vecinal y empezáramos a preparar esta pavimentación. Hoy estamos arrancando. De enero a esta fecha se planificó, se diseñó, se contrató a las empresas, se hicieron los trámites administrativos para la provisión de hormigón por la Planta Hormigonera, y hoy estamos aquí, con los primeros trabajos que ya comenzaron de la pavimentación de todo el barrio 20 de Junio. Es una alegría dar comienzo a esta obra, cumplir con la palabra de Ignacio, que lo había prometido y lo estamos cumpliendo, siempre con la colaboración del Centro Vecinal. Quiero transmitir la alegría que tenemos desde la Municipalidad de estar presentes en este barrio".

A su turno, el presidente del Centro Vecinal de Barrio 20 de Junio, Sergio Spalla, agregó: "Estamos muy contentos. Llegó el día en que se hizo la obra. Hay vecinos que hace 25 años estamos viviendo en el barrio y hemos pasado varias lluvias y tormentas, y con esto estamos muy contentos. Queremos agradecer al intendente que junto con su equipo de gobierno nos ayudó bastante a poder iniciar esta obra. También queremos agradecerles a los vecinos, porque con su ímpetu nos ayudaron a tener fuerza y lucharla. Y a las empresas, que también pusieron su granito de arena afinando el lápiz para tratar de llegar a un arreglo".

Seguidamente, el intendente municipal, Ignacio García Aresca, sostuvo: "Es una alegría muy grande estar hoy en esta avenida (Juan de Garay) tan importante para la ciudad y para el barrio. No me voy a olvidad nunca allá por 2013 y 2014, cuando empecé a ser intendente a cargo, que me pasaron dos situaciones, los dos peores años que tuvo San Francisco. El barrio estaba completamente anegado, inundado. Y en ese momento me junté con cada uno de los vecinos, tuvimos reuniones en conjunto, y en eso nuevamente estuvo la colaboración del Centro Vecinal, que estuvo acompañando a los vecinos".

"Les había dicho de la obra del pluvial, que era una obra que no estaba hecha, era muchísimo dinero y que la salida de agua de este barrio se tenía que realizar por Juan de Garay para después cruzar la ruta 19 para ir al canal San Antonio. Esa obra en ese momento era impensada, todos creían que no se iba a poder hacer, y la hicimos, en conjunto, vinimos y trabajamos, le pusimos mucho empeño. Por eso sobre todo le quiero agradecer a los vecinos, porque confiaron en la palabra, supieron esperar y esa obra se terminó. Después estaba la otra obra, que era el pavimento. Hay vecinos que estuvieron 25 años, y les dije que la íbamos a hacer, se las prometí, porque creo que lo mejor que nos pude pasar cuando uno viene a la política es tratar de cambiar la realidad de cada uno de los vecinos", sumó el mandatario.

La obra demandará una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos.