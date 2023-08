Charlas inspiradoras: estudiantes de Proa compartieron sus ideas en TeD-Ed

Un grupo de estudiantes de 7º año participó recientemente del programa TeD-Ed: por medio del mismo, y con la Tecnoteca como escenario, grabaron videos con charlas de diversas temáticas, que compartieron a través de Youtube y otras redes sociales. El objetivo: comunicar sus ideas para que impacten en sus comunidades.

Georgina Barrios, docente del Club de Arte y Oratoria, explicó que este ya es el segundo año que cuentan con la licencia de los clubes Ted-Ed y desde hace tres meses vienen preparándose para el evento de hoy.

“No es solamente la charla, sino es un largo proceso donde los chicos van descubriendo sus ideas y van viendo cuál es la mejor forma de comunicarlas”, dijo.

Seguidamente, agregó: "Hoy es nuestro evento, donde cada uno se puede escuchar, donde cada uno comunica, pone en práctica todas estas habilidades de oratoria, y es algo para festejar.

Siempre les reconozco esto a los chicos, porque son parte de las 'soft skills' (habilidades blandas), que hoy tanto se buscan. No solamente salen Técnicos en Programación sino que tratan de desarrollar otros aspectos que son importantes para la comunicación en la vida en general".

Sobre la experiencia, y sobre los temas que se eligieron, Macarena Amantini, una de las estudiantes, sostuvo: “Muchos nos enfocamos en lo personal y en lo emocional. Muchos evocando la infancia, que es lo que nos marca para toda la vida, lo que nos puede sanar o arruinar”.

Respecto a su charla, de nombre "Crecer sin perder", dijo: "Habla del crecimiento personal y de no perder esa personalidad y todo lo lindo que tiene la infancia sin dejar obviamente de madurar". Me costó al principio pero después me relajé. Mi charla habla mucho de ser vulnerable, la gente, sobre todo la gente grande, tiene mucho miedo a mostrarse vulnerable, de llorar, de expresarse, entonces mi idea era dejar una reflexión y dejar más preguntas que respuestas para que se piensen y en el mejor de los casos que cambie algo en la vida y en la manera de sentir".

Asimismo, otro de los estudiantes, Lautaro Garetto, reflejó cómo fue el trabajo previo: “Nosotros empezamos con un guión con la profesora Georgina, fuimos pensando los temas principales de los que íbamos a hablar”.

“Mi charla se basa en el poder que tienen las palabras y en el impacto que van a causar en las personas, pero también hay que entender que no solo tienen la facilidad de dañar, sino también de sanar. Conté una experiencia personal a modo de cuento”, dijo.

Además, añadió: “Me gustó mucho. Soy una persona que se pone muy nerviosa al hablar en público, pero la profe me transmitió mucha seguridad y confianza en mí mismo. Es un proyetco muy lindo, que me va a ayudar a desenvolverme en el futuro y a enseñar cómo me puedo comunicar con las personas”.

Qué es Ted-Ed

El programa TeD-Ed es un espacio formativo que se desarrolla en escuelas secundarias u otras instituciones educativas, en el que los alumnos trabajan guiados por sus profesores para generar y comunicar ideas, en el marco de asignaturas escolares; luego cada escuela organiza su propia charla TEDx en la que los protagonistas son sus estudiantes.

Desde hace algunos años, la escuela Escuela Experimental ProA Técnica, con especialización en Programación, posee la licencia del programa TeD-Ed. Esto implica la posibilidad de acceder a las capacitaciones TED, en las cuales se motiva a los jóvenes a comunicar sus ideas para inspirar a otros.

Esta iniciativa educativa tiene como objetivo acompañar a jóvenes y adolescentes a poner en movimiento y comunicar sus ideas para que impacten en sus comunidades , produciendo de esta manera conocimiento y datos para promover que la sociedad escuche voces diversas.

Este proyecto se integra a las asignaturas Formación en Ambiente de Trabajo y Club de Arte - Oratoria, y culmina con la presentación y grabación de las charlas. Este año, se utilizaron las instalaciones del auditorio de la Tecnoteca para llevarlas adelante.

Esta experiencia, contaron desde la escuela, resulta muy motivante para los estudiantes, quienes eligen la idea que quieren comunicar y la desarrollan durante varias clases, para poder finalmente exponerla frente al público.