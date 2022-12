El sábado se celebró en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin de promover la inclusión y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, como lo explican directivos de instituciones especializadas en la temática: "Hay leyes bien escritas, pero en la práctica no se ve el cumplimiento".

Esa descripción fue tan correcta, que ese mismo día se registró un episodio despreciable para la joven ciega de San Francisco Milagros Boscacci y su familia.

Su madre, Argentina Boscacci, contó mediante un video en las redes sociales que el viernes, justamente después de realizarse un acto en el Paseo Cervantes donde inauguraron un mural en alusión a la concientización de incluir a las personas con discapacidad, su hija junto a familiares y amigos fueron blanco de un episodio de discriminación y violencia.

"Después de participar de la inauguración del mural, Mili salió junto a su tía a repartir en los semáforos unas calcomanías que son alusivas a la jornada. Mucha gente ni siquiera le bajaba los vidrios, inclusive algunos llegaron a maltratarlos verbalmente", denunció la mujer.

En este sentido, sostuvo: "A veces cuando preguntan si la ciudad está preparada para la gente con discapacidad. No solo en no lo está materia de infraestructura sino también en la falta de empatía y en este caso en la falta de respeto".

Por otra parte manifestó que le toca a diario tener que acompañar a Mili por la calle y no para nadie. "Los que conducen automóviles por más que vean el bastón blanco a veces llegan hasta rozarte. Estamos acostumbrados a esa falta de respeto", dijo.

"Si bien estamos acostumbrados a la falta de respeto, hoy me pareció que fue el límite. Puntualmente hablo de esa gente que maltrató a quienes entre ellos estaba Mili de ni siquiera bajar la ventanilla", sentenció Argentina.

Por último, remarcó: "No sé si alguna vez pensaron que el hecho de que no hayas nacido con alguna discapacidad no quiere decir que algún día suceda por una enfermedad o accidente".

En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas establecía al 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, promoviendo de esta manera su inclusión y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad. El lema elegido para 2022 es «Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo”, haciendo especial hincapié en el rol fundamental que juega la innovación a la hora de pensar un mundo accesible y equitativo.