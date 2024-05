Este sábado, y previo al inicio del desfile patrio, el intendente Damián Bernarte ofreció emotivas palabras en alusión a esta fecha trascendental para todos los argentinos. En el marco del tradicional desayuno con las instituciones que tuvo lugar en el Superdomo, Bernarte destacó la importancia de conmemorar el 25 de Mayo como un momento clave en la historia de la nación, resaltando los valores de libertad, autonomía y unidad que marcaron aquel hito.

“Es para mí un honor y un orgullo estar compartiendo este desayuno en la mañana del 25 de mayo. Quiero darle mi saludo y mi agradecimiento a todo el personal que trabajó para que nosotros podamos compartir este desayuno, y que han estado trabajando desde muy temprano esta mañana preparando chocolate, mate cocido y tortas para entregar a todos los chicos y vecinos que van a participar de este desfile”, comenzó pidiendo aplausos.

A continuación, el mandatario repasó algunos conceptos importantes: “Hoy nos volvemos a encontrar para conmemorar uno de los momentos más importantes de la historia de nuestro país. En estas fechas, el orgullo patriótico que es parte de nuestra idiosincrasia como argentinos nos emociona y nos interpela de manera sumamente profunda. Estos días nos dan una oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia y valorar nuestro presente. Además, son fechas en las que, a pesar de las diferencias que puedan existir en nuestra comunidad, realmente nos unen. Pensando en la epopeya lograda por aquellos hombres y mujeres que hace 214 años lograron hacer oír al mundo el ruido de rotas cadenas”.

“Reflexionaba sobre la historia de nuestro país y me preguntaba qué sentirían hoy aquellos líderes analizando los resultados de aquel acontecimiento. Hoy recordamos el 25 de mayo de 1810, un momento muy especial de nuestra historia. Celebramos la libertad que consiguieron nuestros padres de la Patria y el acto político de gobernarnos a nosotros mismos, esa autodeterminación con la que hasta el día de hoy sostenemos valores en los que aún hoy seguimos creyendo. Después de más de dos siglos, seguimos recordando el instante en el que, como reza la letra original de nuestro himno nacional, se levantaba en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación”, agregó.

En medio de sus palabras, Bernarte aprovechó para compartir tres reflexiones. En ese sentido, manifestó: “Quiero volver a reivindicar el concepto de unión frente a los enormes desafíos que nos impone nuestra realidad, la unión de lo que sería el pueblo argentino fue un factor esencial para que la Revolución de Mayo no quedara solamente en una anécdota. Criollos, mestizos, negros, parte de los pueblos originarios y quienes eran inmigrantes o descendientes de inmigrantes, hombres y mujeres de la Patria, entendieron que había que unirse para vivir en una sociedad más justa. La inteligencia de la nación se erigió con el pueblo, todo se hizo poniendo lo que nos une por encima de lo que nos separa y creo que esa enseñanza de nuestra historia está más vigente que nunca. Por eso, no puedo dejar de manifestar mi profundo agradecimiento por el compromiso de unión manifestado año tras año por todas las instituciones de la ciudad, por todos los establecimientos educativos, clubes, fuerzas de seguridad, los abanderados, los directivos, los docentes y por cada uno de los estudiantes que estuvieron y están presentes haciendo patria y construyendo con su ejemplo ciudadanía en San Francisco”.

“Mientras pensaba en esta fecha, no podía dejar de asombrarme por la humildad y la entrega de quienes siguieron al pueblo en aquellos momentos, hombres y mujeres que no pretendían ser héroes sino trabajar para construir un proyecto común, se llevaron el honor de haber construido una nueva Patria nuestra. Patria que entendió su papel en la historia y lo desempeñó con coraje pero con sencillez en pos de un objetivo que iba mucho más allá de los intereses individuales de cada uno de ellos”, señaló el mandatario.

Seguidamente, dijo: “Tengo claro que nuestras comunidades son las que necesitan funcionarios que caminen junto a ellas, que trabajen con humildad y muchas veces en silencio como lo hacen aquí todos ustedes, líderes sociales, educativos y comunitarios que llenan a esta ciudad de orgullo y a quienes les agradezco de corazón por seguir haciendo patria todos los días. También creo que es necesario recordar, conmemorar y festejar, como venimos haciendo en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. En San Francisco particularmente, y según contaba hace un tiempo en una entrevista nuestro querido Arturo Biendell, la primera manifestación popular que se registra en la ciudad en esta fecha se dio en mayo de 1910, cuando se celebraba el centenario de la Revolución de Mayo. De este hecho queda constancia a partir de fotos que fueron tomadas por un inglés que en ese momento vivía en San Francisco y que fueron recuperadas por Carlos Marchisio. Ahí se podía observar una gran cantidad de vecinos y estudiantes agrupados en 9 de Julio y Avellaneda, donde funcionaba la Municipalidad, que se extendía hasta el Pasaje Champagnat. Por aquel entonces, el gobierno nacional buscaba inculcar el nacionalismo en los niños y jóvenes porque la gran mayoría eran hijos de inmigrantes y hoy, a través de estos actos, se reivindica a nuestros predecesores y se empoderan los símbolos patrios, bandera, himno nacional y escarapela”.

“Otro festejo muy recordado y popular fue en mayo de 1973. Ese 25 de mayo no solo se festejaba nuestro día patrio sino que además asumía como nuevo intendente Mariano Planells, y el festejo y la algarabía de recuperar la democracia luego de años de dictadura. Ese proceso solo duró 3 años hasta que en Argentina tuvimos que vivir un nuevo régimen de facto. En esa oportunidad, la gente se volcó masivamente a la calle para llevar una gran fiesta con desfile cívico que seguimos manteniendo hasta hoy. Hoy hace 214 años que celebramos el día más importante de un proceso que apostó por la libertad y por la autonomía política. Venimos haciendo un camino que no ha estado exento de pruebas y desafíos, por eso me gustaría cerrar con una última reflexión”, siguió.

Sobre el final, apuntó: “Creo que en los tiempos que estamos viviendo, de profunda aceleración, resulta necesario volver a los procesos, al paso a paso, porque nada se construye de un día para el otro. Se construyen con humildad y, sobre todas las cosas, con tiempo. Quienes proponen respuestas rápidas y resultados mágicos habitualmente chocan con la realidad. Pensemos para tomar dimensión que desde la Revolución de Mayo pasaron seis años hasta la Declaración de la Independencia, otros 37 años para que tengamos nuestra constitución nacional, años más tarde se obtuvo el voto popular y las mujeres tuvieron que esperar otros tantos años para poder votar. Años desde la revolución hasta el régimen democrático más largo en la historia de nuestro país. No debemos dejarnos engañar, no existen soluciones mágicas. La Revolución de Mayo nos enseña, como toda nuestra historia, que los verdaderos cambios los hacemos a paso lento y constante. Por eso, mantener viva esta historia y reivindicar todo el esfuerzo llevado adelante por quienes forjaron aquella incipiente nación es una tarea que nos debe unir todos los días para que en momentos de crisis e incertidumbre, habituales en nuestro país, recuperemos entre todos el compromiso de trabajar todos juntos codo a codo, para seguir construyendo una Argentina definitivamente más próspera, necesariamente más inclusiva y de una buena vez más estable”.

“Por ese sueño estamos todos los que estamos reunidos hoy aquí. Por ese compromiso, por ese coraje, por unión y con humildad seguimos construyendo entre todos la Patria. Por eso, debo decirles a todos ustedes y a la comunidad de San Francisco, muchas gracias. ¡Feliz Día de la Patria!”, cerró.