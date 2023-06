Tras los comicios del domingo 25 de junio, en que resultó electo como intendente de San Francisco, y que colocó a Martín Llaryora como futuro gobernador de Córdoba, Damián Bernarte analizó los números y cuestionó al candidato en la provincia por Juntos por el Cambio, Luis Juez.

Luego de asegurar que pudo descansar tras la campaña, aunque al mismo tiempo siguió enfocado en la gestión, analizó que preveían lo que podía pasar el pasado domingo. Reconoció que la Unión Cívica Radical se alió con el PRO y que todos los candidatos fueron juntos en esta oportunidad a diferencia de la elección pasada: "Preveíamos que tenían entre un 30 y un 35% para la elección, y aún así, yendo todos juntos, nos impusimos claramente”, afirmó en diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1).

“Siempre que se cambia el candidato, el porcentaje tiende a bajar. No es lo mismo ir por primera vez a una elección, que la reelección de un candidato con una gestión exitosa. Claramente la mayoría de las vecinas y los vecinos de San Francisco nos dieron el voto de confianza", agregó.

Por ello les agradeció y manifestó: "La gente sabe muy bien qué quiere votar. Cuarenta años de democracia ininterrumpida nos permiten cada vez tener mejores electores, el tiempo va a generar mejores dirigentes, por lo tanto yo siempre he sido un optimista al respecto. Y en este caso, un agradecido", agregó.

Críticas a Juez

Bernarte dedicó también un momento para elevar algunas críticas al rival de Llaryora, Luis Juez, y dijo: “No reconocer nuevamente su derrota, apelar siempre a los mismos mecanismos, es propio de alguien que aparece como un mal perdedor”.

“Martín Llaryora sumó más votos que él en todo en el interior provincial y en Córdoba capital, sumando todos los votos ganó legítimamente", agregó.

Tras ello, afirmó que para los sanfrancisqueños “es un orgullo” que por primera vez en la historia un gobernador electo haya nacido en nuestra ciudad y que Llaryora fue ratificado “de manera muy contundente” en los lugares en donde vivió y gestionó.

Respecto a Juez, insistió: “Me parece que es siempre lo mismo. Es generar frases altisonantes sin tener pruebas, y pretender que eso cale en la sociedad, montando dudas sobre un sistema que ha sido transparente, y del cual se ha servido siempre Luis Juez, salvo en el momento en el que le toca perder. Me parece que son conductas de un mal perdedor”.

En cuanto a la acusación radicada unas horas después de las elecciones, en la que el candidato de Juntos por el Cambio expresó que el gobierno de Córdoba repartió dinero y droga a cambio de votos, Bernarte opinó: "Que haga la denuncia donde corresponde, todos vamos a estar de acuerdo en que se investigue. Martín ha ganado la elección legítimamente. Y no es justo que no pueda disfrutar, después de tanto trabajo, de un momento de alegría", reflejó.

Seguidamente, agregó: “Fue un momento para Martín, porque al otro día ya estaba trabajando en la Municipalidad en la gestión. Tan egoísta de negarle la posibilidad. En la vida se gana y se pierde. Probablemente perdemos mucho más de lo que ganamos. Hay que reponerse y seguir adelante. Acá ganamos de manera clara, contundente”.

“Es una victoria totalmente legítima”

En cuanto a los resultados, y la demora en el escrutinio, Bernarte mencionó que “el resultado es claro” y llamó a construir: “Hay que pensar en construir. No siempre estar en la desacreditación, en la falta de respeto. Veamos cómo hacemos para que la gente viva mejor, con buena fe. Tratemos de generar mejores condiciones de vida. Es una lástima porque ganar prestigio lleva toda una vida, y desprestigiar con la lengua lleva veinte segundos. No comparto los métodos”.

También, añadió: “Han habido demoras, pero el resultado es claro. A mí me me parece injusto que Martín no pueda festejar lo que es una victoria totalmente legítima, así lo decidió el pueblo de la provincia de Córdoba. Y que montado en un sistema, porque es un sistema preparado para tirar frases que entienden, según las encuestas, que repercuten en la gente, con irresponsabilidad, se pretenda poner en duda la legitimidad de lo que la gente ha expresado. El problema mayor es el de no aceptar la voluntad de la gente. Ese me parece el problema mayor”.

Consultado acerca de si considera que sería un acto de grandeza pedir que abran las urnas, Bernarte fue tajante: “Eso no lo tiene que decir Martín, eso lo tiene que decidir la justicia de acuerdo a la legislación, y la justicia hará lo que corresponde. Y si corresponde abrir las urnas, abrirán las urnas. La autoridad de aplicación es la justicia electoral, que es la que tiene que expedirse”.

Llamado a Llaryora

Tras las elecciones, Bernarte contó que llamó a Llaryora para felicitarlo pero, también, para hacerle un pedido muy especial: “Nos felicitábamos mutuamente por la elección, y después le dije ‘preparate porque desde acá vamos a pedir mucho’”.

“Así que en el orgullo que tenemos los sanfrancisqueños se vendrán buenos tiempos para la ciudad con una relación inmejorable entre provincia y municipio”, concluyó el mandatario.