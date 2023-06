El intendente Damián Bernarte, candidato además en las próximas elecciones municipales del 25 de junio, aseguró que dos de sus principales ejes de campaña son la construcción de viviendas y el apoyo a las fuerzas de seguridad en materia de prevención del delito, aspectos clave en el caso de ser electo y continuar su mandato.

También insistió con la chance de que San Francisco tenga su universidad nacional: “Lo veo factible, potenciar el Polo Educativo no es un slogan”, afirmó en una entrevista con La Mañana de El Periódico (FM 97.1), donde abordó diversos temas.

Bernarte además habló de sus deudas pendientes en materia de gestión y de lo que pretende a futuro si gana las próximas elecciones: un Estado “moderno” y mayor énfasis en políticas medioambientales.

- ¿Cómo afronta los últimos días de campaña?

- Es innegable que a medida que se acerca el día de la elección la ansiedad va creciendo, pero también es cierto que el paso del tiempo, haber pasado otros procesos electorales, te van dando más tranquilidad. Esta la elección más importante en la historia de la ciudad y lo que digo no tiene que ver con algo personal, sino porque en casi 137 años que tiene la ciudad desde la fundación nunca en la historia tuvimos la oportunidad de que el gobernador elegido en la provincia sea uno de los nuestros, un sanfrancisqueño. Y es importante para seguir llevando adelante un proceso de trabajo que tiene a la ciudad en franco crecimiento, entonces: ¿qué mejor para nuestro gobierno que ante lo que hace falta a golpearle la puerta a alguien de la ciudad, que fue intendente y que sabe si una necesidad existe. Es un momento único, una ciudad que crece, se desarrolla, está potente y es un buen escenario para que junto con el gobierno de la provincia podamos hacer las obras que hacen falta.

- En esta campaña se puede interpretar que los ejes pasan por cuestiones como la seguridad y las viviendas, teniendo en cuenta que se hicieron obras de desagües cloacales y pluviales que eran muy demandadas en elecciones pasadas. ¿Es así?

- Va por ahí. Pero también por seguir potenciando el Polo Educativo que no fue un slogan. Es el momento de trabajar para la creación de la Universidad Nacional de San Francisco.

- ¿Es posible?

- Claro. Vamos a tener al gobernador de la segunda provincia más importante del país, tenemos un diputado nacional como Ignacio (García Aresca) y en un Congreso tan fragmentado cada voto será muy importante, las negociaciones, en el buen sentido, entre la necesidad de aprobar leyes para gobernar en el país… el intercambio puede ser necesito el presupuesto para la universidad. Son acciones pensadas para el mediano y largo plazo, que llevan mucho tiempo. Lo que tiene que ver con viviendas y seguridad, sí son las inquietudes que el vecino de a pie tiene y plantea. Siendo coherente con lo que planteo hace muchos años, la Municipalidad después de décadas construirá viviendas con fondos municipales, utilizando un sistema que fue exitoso en los municipios de la región que toma como modelo lo que hizo la ciudad de Las Varillas hace más de 20 años y se sostuvo en el tiempo a pesar de los cambios de los signos políticos.

- ¿De qué se trata y para qué sector de la comunidad será?

- El municipio hará un aporte inicial para generar un fondo y luego se sostendrá con el aporte de los adjudicatarios. Es un sistema tipo círculo de ahorro y ya hemos dado un paso en ese sentido. Presenté para ir ganando tiempo el concurso de ideas, porque queremos que no sea una arbitrariedad nuestra, un diseño nuestro sino de profesionales de la actividad como el Colegio de Arquitectos a través de un concurso donde se avance en el diseño del lugar. Será en lotes municipales ubicados camino al cementerio entre French y Berutti y 9 de Septiembre. Queremos que sean viviendas dignas, bien ubicadas para que la clase laburante tenga la posibilidad de tener la casa propia. El primer programa tiene que ver con familias que puedan acreditar ingresos, donde uno o los dos aseguren que con un porcentaje se puede pagar la cuota. También encararemos la construcción de viviendas sociales, aunque ya lo estamos haciendo. Se están construyendo con el Gobierno de la provincia 75 viviendas, 25 en el loteo Lo Tengo que son aquellas prometidas a las familias que vivieron en su momento en los tribunales viejos. Después hay 30 casas que hará la Municipalidad y se están empezando a construir con el Plan Semilla y otras 20 del mismo plan que construyen los adjudicatarios con dinero provincial que devuelve el municipio y donde hicimos un refuerzo extra. Después la idea es seguir construyendo viviendas sociales para quienes tienen condiciones precarias de vida, pero con otro sistema.

- ¿Y en materia de seguridad qué idea hay?

- Dudo que haya tantos municipios que aporten tanto a la seguridad ciudadana como el nuestro. Tenemos Gendarmería, Éter, FPA, Policía de Córdoba, Federal. Salvo el de la Policía de Córdoba, la Municipalidad paga todos los alquileres de los inmuebles para que puedan funcionar. En segundo lugar, somos después de Córdoba el primer municipio del interior que interviene conjuntamente con la provincia en la central de monitoreo local y muchos delitos en flagrancia se descubren a través de la visualización de las cámaras. Las alarmas comunitarias hay que sumarlas, que de manera experimental llegaron a cuatro barrios de la ciudad por gestión de la Municipalidad.

- A veces da la sensación de que hay muchas fuerzas pero falta una coordinación más fina. ¿Cómo recibe las críticas en este aspecto?

- La candidata a presidenta Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad planteó una fuerza única coordinada, lo anunció en Córdoba y nunca lo implementó. Hoy presentan a San Francisco como Sinaloa (ciudad de México vinculada a carteles de droga) y eso indica desconocimiento o mala fe. San Francisco es una tierra de laburantes, de cada 3 pesos que entran a la Municipalidad, 2 son de la actividad productiva. Acá nos dedicamos a trabajar, esta no es una cueva de narcos. Hace unos meses, en un trabajo coordinado entre Policía Federal y Policía de Córdoba, en ruta 158 casi 19, se incautaron más de 500 kilos de droga. Se desbarataban ‘kioscos’ combatiendo el narcomenudeo, en la cárcel de la ciudad hay muchas personas condenadas por venta de drogas. A mí me preocupa que gente de la ciudad avale estos dichos que son una sucesión de frases marketineras.

- ¿El cuerpo de seguridad ciudadana que lugar viene a cumplir? ¿Y qué debería pasar para que usen armas no letales como anunció la Provincia para la Policía pero con posibilidad de que en futuro lleguen a estas guardias vecinales?

- Estamos en un proceso de transformación en cuanto a las funciones que tienen los gobiernos municipales. Cada vez son mayores las atribuciones del municipio, cuando pasa algo la gente quiere una solución y golpea la puerta de la Municipalidad. Por el momento, la ley no permite a los cuerpos de prevención urbana la posibilidad de portar armas letales y no letales. En principio estará para tareas de patrullaje, de prevención; los vecinos valoraban muy bien la policía de cercanía, la barrial, también tener ese contacto con los vecinos, ver qué les preocupa y complementar la tarea de los policías. La idea es prestar colaboración en la prevención del delito y trabajar en el vínculo con los vecinos.

- La obra de pavimentación del camino a Plaza San Francisco ya está lista. ¿Está la posibilidad de sumarle reductores de velocidad pese a ser un camino provincial?

- Vamos a tener esa cuestión jurisdiccional con Vialidad Provincial porque en lo que son caminos provinciales no pueden existir lomadas. Haremos el mismo planteo que nos llevó a asfaltar, es Avenida de los Inmigrantes y está dentro del ejido urbano. Está la intención de poner reductores de velocidad. Pero, ¿no podemos probar con manejar bien? La ciudad tiene récord de reductores de velocidad y semáforos, dos tercios de la terapia del hospital usualmente se ocupa con personas con traumatismos de cráneo graves por choques por el no uso del casco. Hay que hacer una autocrítica, si respetamos las leyes es muy difícil chocar.

- En estos 17 meses que lleva como intendente qué autocrítica hace y qué debe mejorar en caso de ganar las elecciones?

- Planteo una ciudad que mantenga los valores clásicos que nos trajeron hasta acá, el trabajo, el esfuerzo, el progreso y darnos la mano con la modernidad. Hoy los cambios se producen a una velocidad impensada y si San Francisco no se adecúa a los tiempos que corren va a quedar como una ciudad vieja. Me hubiese gustado que ese darse la mano con la modernidad, que impulso desde que fui secretario de Gobierno y tiene que ver con el trámite web para el Registro Civil, la licencia de conducir para que sean más rápidos. Prontamente estaremos instalando los primeros semáforos peatonales en la ciudad, la prioridad la tienen los peatones, eso no es de última generación pero implica simplificarle la vida a los vecinos. Eso me ocupa y estamos en deuda. Y algo que me preocupa y estamos en estado larvario es el tratamiento y disposición final de los residuos y tenemos que asumir que estamos atrasados. Puertas adentro de la ciudad no es un tema que ocupe los primeros lugares de la agenda, pero no lo es porque está lejos el relleno sanitario. Hay que cambiar hábitos, hay que ir hacia la separación de los residuos domiciliarios, nuestra ciudad es uno de los pocos lugares en el mundo donde se recolecta la basura todos los días. Tenemos que no solo separar residuos en casa sino el transporte debe ser diferencial y el tratamiento en el lugar final. Realizamos acciones concretas que nos permiten sacar una parte importante de la basura para ser recuperada en los procesos productivos pero estamos en un estado larvario.