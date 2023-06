Con la llegada de las bajas temperaturas aumentan los casos de incendios de hogares y accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Es por ello, que desde la Sociedad de Bomberos Voluntarios San Francisco brindaron algunas recomendaciones a tener en cuenta.

En principio explicaron que se debe limpiar y corroborar el buen funcionamiento de los artefactos de calefacción. “Si se utilizan estufas, garrafas, leña y demás, prevenir que las mismas no se encuentren cerca de elementos inflamables y tener una buena ventilación en el ambiente”, mencionaron.

“Controlar que las mangueras de gas no posean filtraciones o pérdidas”, añadieron y si se utilizan caloventores o calentadores con resistencia, tener en cuenta que su consumo eléctrico es elevado, y si los cables comienzan a sobrecalentarse pueden provocar un cortocircuito que desencadene un incendio.

A su vez, destacaron: “No se debe dejar encendido ningún sistema de calor al irse a dormir o al retirarse del domicilio, aunque sea por corto tiempo; la mayoría de los incendios de hogares a los que asistimos en esta temporada suelen darse por este motivo”.

Monóxido de carbono

Por otro lado, en cuanto a la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, detallaron: “El monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales, puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte”.

Es sabido que no es sencillo detectar su presencia, ya que no tiene olor ni sabor, tampoco color, y además no irrita ojos ni nariz.

“Entre los síntomas que advierten una intoxicación por monóxido de carbono se encuentran el dolor de cabeza, mareos, somnolencia, debilidad y cansancio, dolor de pecho, palpitaciones, y entre los más graves náuseas y vómitos, pérdida del conocimiento y convulsiones”.

“Ante cualquiera de estos síntomas, lo que se aconseja es abrir puertas y ventanas de la habitación para ventilar, retirarse o retirar a la víctima del lugar, e inmediatamente asistir al hospital o centro asistencial más cercano, por más que se haya recuperado el conocimiento” mencionaron.

A su vez, explicaron por qué se produce este gas tóxico y con qué elementos se debe tener precaución. “El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de cualquier material que contenga carbono, como ser, gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera, plásticos, que se encuentren en un ambiente con una concentración de oxígeno escasa o insuficiente”, dijeron.

Entre los artefactos que utilizan material combustible se encuentran calefones, termotanques, estufas, braseros, salamandras, cocinas, anafes, hornos a gas y a leña, calderas, calentadores, etcétera.

Por último, como recomendación para evitar accidentes por inhalación de gases tóxicos con estos artefactos, indicaron: “Es importante mantener bien ventilados los ambientes, prestar atención al color de la llama de hornallas o estufas, estas deben ser azules y no amarillas o anaranjadas, y tanto los artefactos de calefacción como sus conductos no tienen que tener manchas de hollín o tizne”.