La familia de Elías Martínez (11) sigue adelante con la venta de una rifa para poder reunir dinero y costear estudios médicos que el niño necesita, ya que padece hemofilia “A” severa con una parálisis derecha.

Se trata de una enfermedad que se caracteriza por la aparición de hemorragias internas y/o externas que se producen por la deficiencia parcial o total de una proteína coagulante. Uno de los tipos de hemofilia, la hemofilia A (deficiencia de factor VIII), es la que padece Elías. Los factores de coagulación son proteínas de la sangre que hacen que ésta se coagule. Si faltan los coágulos no se forman adecuadamente y la hemorragia persiste.

Daiana Ramirez, su mamá, contó que aun les resta reunir 60 mil pesos para costear los estudios, que debe realizarse en apenas unos días, el lunes 26 de junio.

Sobre su enfermedad, en tanto, contó que el niño debe colocarse una medicación por vena tres veces a la semana y que no se puede golpear ya que no puede sangrar porque no tiene coagulación en su sangre.

Según informaron, las rifas se pueden conseguir dos números a mil pesos. El sorteo cuenta con cinco premios: un lechón de 14 kilos, medio lechón, un pollo y un vino, una torta de 3 kilos, y una gaseosa y un fernet. Y se realizará el sábado 24 de junio a través de una transmisión en vivo por las redes sociales.

Aquellas personas interesadas en comprar una rifa o colaborar pueden comunicarse al teléfono (03564) 15239158. También, a través de la CBU 3300566725660874960074 a nombre de Daiana Ramírez.