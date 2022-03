Atlantis celebra 35 años de pasión con la noche: “Todos tuvieron una historia inolvidable dentro del ‘Barco’”

Pocos boliches del país pueden contar con el mérito de sumar 35 años de trayectoria con un formato temático tan especial como lo es “Atlantis” en San Francisco. Pero, además, el “barco” ostenta el gran récord nacional de ser la única disco que abrió sus puertas ininterrumpidamente durante 33 años, registro que se cortó obviamente en 2020 por la pandemia.

Por estos hitos y muchos más, Néstor Cacchiarelli se expresa muy orgulloso de lo logrado con Atlantis en este 35° aniversario, aunque lo que más destaca es al personal –el que pasó y el que se desempeña hoy- de la disco a lo largo de estas tres décadas y media. También remarca la fidelidad de los clientes a lo largo de los años, a quienes los considera “amigos de grandes noches de aventuras”.

El 16 de marzo de 1987 cuatro jóvenes amigos decidían abrir un boliche con la loca idea de tener un gran barco por dentro y tecnología de punta importada desde Estados Unidos. Una combinación que no se veía más allá de Buenos Aires o Bariloche. Eso generó que un gran público de distintas partes del país llegara a San Francisco a conocer el imponente salón nocturno.

“El secreto de perdurar en el tiempo es porque para nosotros los clientes son amigos que vienen cada fin de semana desde hace muchos años”, confesó Cacchiarelli a El Periódico.

En tanto, este sábado habrá una fiesta especial en el marco de la celebración con una noche llena de sorpresas. Para reservar entradas, los interesados deberán contactarse al 388621.

- ¿Cómo nace Atlantis?

- El “Barco” nace por un grupo de amigos que veníamos de la secundaria y que contamos con el apoyo incondicional de la señora Silvia Rolfo de Fava y su marido -hoy fallecido- el doctor Miguel Fava y sus hijos, que nos apoyaron y creyeron en el sueño de estos cuatro adolescentes. Teníamos una mínima trayectoria con danzantes estudiantiles en la escuela secundaria. La familia de la señora de Fava creyó en nosotros y hoy 35 años después seguimos acá.

- ¿Mucha gente pasó por el boliche?

- Sí. De todas partes del país. Una parte importante de haberse sostenido en el tiempo la tuvieron los empleados que fueron cientos a lo largo de 35 años.

- Sin dudas pudiste crear un vínculo especial con los clientes

- Yo no los llamo clientes, para mí son amigos. Nos pasa que vamos a los pueblos y nos tratan como si fuese un político que los está visitando porque todos tuvieron su historia inolvidable para cada uno. Todavía al día de hoy siguen viniendo los hijos y algunos nietos de esos clientes a festejar su cumpleaños de 15 y nos sucede que cosechamos muchos amigos en toda la región.

El boliche del que todos hablaban

Debido a que su estructura en pleno centro de la ciudad contaba con un gran barco y tecnología de punta, hizo que sea un gran atractivo para miles de personas que llegaban en excursiones a conocer Atlantis.

- De entrada fue un boliche especial…

- Atlantis fue en el año ‘87 una de las tres discos que estaban en el podio de tecnología y convocatoria a nivel nacional junto a Cerebro, de Bariloche, y New York City, de Buenos Aires. La tecnología con la iluminación robótica y pantalla de videos que tenía Atlantis nos posicionaba que la gente viniera a San Francisco desde kilómetros y kilómetros en excursiones a conocer la discoteca. Esa impronta generó innumerable cantidad de amigos a lo largo y a lo ancho del país, pero específicamente alrededor de 200 kilómetros a la redonda donde más de 50 localidades siguen concurriendo.

- ¿En la inauguración fue furor?

- Sí. En esa época no teníamos redes, celulares, ni teléfonos fijos. Cuando abrimos llorábamos porque un montón de gente se tenía que ir porque no entraban. Me acuerdo un micro de Rosario vino tres fines de semana seguido y no podía entrar por la cantidad de gente. Venían de todo el país a conocer el boliche que tenía el barco adentro y una tecnología de punta.

- ¿Cómo surge esa loca aventura de meter un barco dentro de un boliche?

- Por el local. Como es bastante más largo que ancho, y en esa época la moda eran los boliches temáticos. Dijimos ‘vamos hacer algo temático’, como teníamos dos columnas en el medio que no podíamos sacar, pensamos en que son los mástiles y proyectamos el barco. Nos demandó dos años de trabajo para construir todo el boliche. El barco tiene una loza de 150 metros cuadrados, donde la gente baila arriba. Y lo más anecdótico es que las tres columnas sostienen las vías de las pasarelas, entonces se colgaron tipo puente colgante. Por eso demandó dos años la construcción.

- ¿Arrancó con una aparatología de primera?

Sí. El sistema de inyección de aire que tiene Atlantis es único en la provincia y hay cuatro o cinco en el país. Son los que les hicieron instalar en la pandemia a los boliches de Bariloche. Acá se renueva el aire cada 20 segundos. Eran cosas que se hacían en ese momento donde este negocio era altamente lucrativo. Hoy dejó de serlo en ese nivel.

35 años no son nada

El “Barco” es el boliche de mayor trayectoria de la ciudad y la zona. Además ostenta el récord de pasar más de 33 años sin cerrar un solo sábado. Así y todo, Cacchiarelli y su equipo piensan continuar con la historia de la noche y apuestan a mucho más.

- ¿Cuál es el secreto de 35 años de boliche?

- Sigue perdurando la discoteca y llenándose sábado a sábado porque el grupo de gente que asiste no son clientes, sino que son amigos. Eso nos permitió transcurrir porque nuestra gente tiene la camiseta puesta.

- ¿Hoy no es tan lucrativo el negocio?

- Siguen siendo lucrativos los locales bailables de los centros turísticos que son los que en definitiva perduran en el tiempo. Por eso digo que Atlantis es la gran excepción, porque 33 años ininterrumpidamente hasta la pandemia sin cerrar un solo sábado, nos posiciona como la disco de mayor perdurabilidad en el país. El que nos sigue tiene 19 años.

- ¿Qué significa Atlantis para vos?

- Es como un hijo. Es algo que lo vimos crecer desde chicos. Cuando iniciamos por la noche en mayo de 1982, éramos adolescentes, una locura de jóvenes. Por esas amistades y lazos que se formaron la fuimos llevando y hoy tenemos la impronta de perdurar.

- Pese al cierre por pandemia, sigue firme el boliche.

- Sí. Nosotros seguimos trabajando con el mismo público de 150 kilómetros a la redonda. Tenemos gente para mayores de 25 años y con capacidad plena dentro de las posibilidades. Es una historia que a lo largo de estos 35 años se repitió.

- Con los 35 años para Atlantis, ¿qué proyectan?

- Estamos tratando de incorporar nuevas tecnologías, iluminación y cámaras para comprimir y mejorar el sonido para que la gente pueda hablar bien. Pero todo esto, manteniendo la impronta de la historia original de la disco que es el barco, la pasarela y que forman parte de la generación de discotecas de los años 80’.

- Apuestan a los clientes históricos, a su fidelidad.

- Mantenemos el respeto a nuestros clientes. Seguimos trabajando con vasos de vidrio, bebidas originales y la mejor tecnología disponible, manteniendo la estructura esencial que forma parte de la historia. Tenemos un respeto enorme por nuestros clientes porque son gente grande que conoce.