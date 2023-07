Luego de que una adolescente muriera en Córdoba capital y una mujer resultara gravemente herida en Bialter Massé, como consecuencia del ataque de perros, Diego Bracamonte, adiestrador canino de San Francisco, insistió en las responsabilidades de los propietarios a la hora del cuidado, sobre las señales de advertencia a atender y la psobilidad de tratamientos de rehabilitación para perros agresivos.

Bracamonte enfatizó la necesidad de conocer y cumplir con las normativas relacionadas a la tenencia de perros en cada localidad. "Es lo primero que tenemos que hacer, conocer la ordenanza que apliquen en el lugar donde vivimos” y manifestó que no recomienda que los animales estén sueltos en espacios públicos.

En diálogo con La Mañana de El Periódico (FM 97.1), el adiestrador explicó: “Cuando uno piensa tener un perro, hay que hay que empezar a antes de tenerlo. Con asesoramiento sobre el tipo de animal, las necesidades de cada raza, cómo atenderlo y las obligaciones del propietario. Después, empieza un largo camino de cuando el perro llega a casa lo que es la socialización y su educación, Pero nunca tenemos que perder el punto más importante que es la responsabilidad del tenedor”.

Condiciones edilicias

Luego, también se refirió a la importancia de contar con condiciones edilicias adecuadas para que un perro potencialmente peligroso o con problemas de comportamiento no pueda escapar del hogar.

“Se debe disponer de puertas seguras o aseguradas para que el perro no pueda pasar. En caso de que escape por el patio, se deberá elevar las paredes o muchas veces también se soluciona fácil, con una correa y un collar”, dijo.

Para Bracamonte, aunque los perros estén socializados correctamente, no están exentos de “ocasionar un desastre en la vía pública, desde morder a alguien, o hacer que una persona que circula en bicicleta se caiga y se golpee. Otra vez volvemos con el tema de la responsabilidad”, señaló.

Y añadió: “En San Francisco la ordenanza es clara y dice que los perros no pueden estar sueltos en la vía pública. Más allá de esta ordenanza, yo no recomiendo nunca que los perros estén sueltos en la vía pública. Te puedo asegurar que uno puede tener el perro más adiestrado pero en un segundo puede ocurrir un accidente”. En este sentido, remarcó: “Nosotros aquí en San Francisco tenemos el parque para perros -en plaza Vélez Sarsfield- que está cercado, que es un lugar habilitado para que el perro pueda estar suelto en ese en ese recinto. Es un lugar protegido, pero si no, por más que a muchos que no les guste, los perros no tienen que estar sueltos en la vía pública”.

Señales de alerta

Al ser consultado sobre las señales de advertencia de con problemas de comportamiento y que puede volverse “potencialmente peligroso”, el adiestrador señaló que, previamente existen una serie de señales que no se deben dejar pasar.

“Hay advertencias que debemos detectar y de ser posible tratar a temprana edad. Antes de que un perro muerda pasan un montón de otras cosas, alertas que fue marcando. Por ejemplo, lo saco a caminar y no lo puedo controlar; le ladra a la gente; un día que le dije ‘afuera’ y el perro no hace caso, o empieza a gruñir o a mostrar los dientes, entonces el perro empieza a ganar terreno, a ganar poder. Así va a seguir en forma progresiva y un día sí va a morder”, enumeró.

Por este motivo, el adiestrador y bombero, instó a “saber detectar el problema a tiempo”.