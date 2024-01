Días atrás, un joven de 20 años fue detenido sospechado de haber estafado a un maxikiosco simulando haber hecho una transferencia bancaria como forma de pago que nunca existió. Se trata de un nuevo tipo de engaño que se viene replicando a nivel nacional por estos días.

El delincuente se instala en su teléfono celular una aplicación trucha que simula ser la billetera virtual de “Mercado Pago”. Elige un monto equis para simular que ese es su dinero disponible. Y ante una compra, el software fraudulento genera un comprobante de transferencia falso que es idéntico al original. El comerciante asume que el pago se concretó, pero el dinero nunca se acredita en la cuenta bancaria del negocio.

En La Mañana de El Periódico Samuel Dipiazza, perito informático y experto en cyberseguridad, brindó recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas de este estilo.

“Las estafas son cada vez más elaboradas, cada vez utilizan más recursos. En este caso, utilizan una aplicación que está muy bien hecha, simula todos los pasos”, comenzó Dipiazza.

Seguidamente, agregó: “Esto de hacer transferencias o pagar con QR es una modalidad que quedó post pandemia. Es una modalidad que creció y ahora algunos vieron una ventana en la que se podía hacer un estafa”.

“El ícono es igual, es una aplicación de celular que simula ser Mercado Pago, el delincuente la abre y cuando va a transferir el monto a pagar, hasta se lo descuenta, entre comillas, de su dinero disponible. En realidad al supuesto dinero disponible lo configurás antes en la aplicación para que sea más creíble. Tenés cierto monto que se va restando. Los pasos son iguales a los de Mercado Pago. La persona muestra que se descuenta el valor de su saldo disponible, está muy bien hecho”, añadió.

Ante esto, explicó, el comerciante tiene pocas herramientas como para defenderse. Esperar que impacte el pago a veces no sirve, ya que algunas transferencias pueden demorar hasta algunos días. Por eso, lo mejor, es pedirle el DNI al cliente y copiar el número.

“Lo que puede hacer es pedir y anotar el documento de la persona en caso de que le transfieran. Porque los fines de semana las transferencias suelen demorar más de lo habitual. Pueden demorar hasta 48 y 72 horas, dependiendo el banco y dependiendo si es una CBU o CVU”.

“Por lo general los bancos tradicionales, cuando hacés una transferencia a una CBU a la que no le habías hecho ninguna anteriormente tardan, porque chequean la información. Y las transferencias entre banco virtual y banco tradicional demoran siempre un poco. Entonces por ahí en la vorágine, el comerciante no puede estar viendo si se acreditó o no se acreditó el dinero”, sumó.

Y continuó explicando: “Otra herramienta que te queda es cobrar con QR y que te paguen con Mercado Pago. Entre una cuenta y otra de Mercado Pago la transferencia es al instante. Hay kioscos a los que vos vas y se fijan si impactó o no el monto, y si no impactó te piden el número de documento y que les envíes el comprobante. Si se ve desde el lado de la seguridad, para prevenir estafas, estaría bueno que te pidan el documento en todos los locales. Para cotejar que los datos de la aplicación o de la tarjeta coincidan con los datos del documento. El número de documento te sirve para poder realizar la denuncia correspondiente".

Dipiazza comentó que, lamentablemente, estas aplicaciones truchas están al alcance de cualquiera, aunque descartó que puedan descargarse de la tienda de aplicaciones oficial como Play Store o App Store.

Consultado acerca de si hay alguna manera de frenar la proliferación de aplicaciones truchas mediante denuncias, lo negó: “Hay tantos canales, tantos medios de difusión, que frenarlo es prácticamente imposible. De algún lado siempre las van a conseguir”.

Detenidos por una estafa millonaria en Mar del Plata

Días atrás, ocho jóvenes de entre 20 y 24 años fueron aprehendidos en Mar del Plata luego de aparentemente realizar una estafa de este tipo: el grupo trató de pagar con una aplicación falsa una cuenta de cerca de un $1.000.000 por tragos consumidos en un balneario.

El hecho ocurrió en un parador de la zona de Punta Mogotes, cuando los acusados intentaron saldar la cuenta a través de presuntas transferencias con una versión falsa de Mercado Pago.

Fuentes policiales indicaron que el grupo consumió bebidas alcohólicas por un monto de casi un millón de pesos y luego uno de ellos saldó la cuenta con tres transferencias por ese total, pero la aplicación era falsa.

A partir de un llamado al 911 por parte de los responsables del parador, efectivos se presentaron en el lugar, aprehendieron a los ocho jóvenes y secuestraron el celular desde el que se realizó la operación.