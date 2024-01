Un joven de 20 años fue detenido este domingo por la noche sospechado de haber realizado una estafa en un maxikiosco, informaron fuentes policiales. Según la denuncia, este joven había efectuado una compra y había asegurado haberla pagado mediante transferencia, aunque el pago nunca impactó en la cuenta del comercio.

Se presume que el joven utilizó una nueva modalidad de estafa que se vale de una aplicación falsa que intenta imitar la apariencia y funcionamiento de la plataforma oficial de Mercado Pago. Debido a su parecido, muchas personas pueden resultar engañadas y ser víctimas de un robo al momento de transferir o hacer un pago.

Rodrigo Winiarski, titular del comercio, habló en El Periódico y contó cómo se dieron las cosas en la experiencia que a él le tocó vivir: “El sábado a la noche, tarde, este chico pasó y compró cigarrillos. Me dijo de pagar por transferencia. Yo ya estaba cerrando, medio en el oscuro vi el teléfono y figuraba el importe que yo le había dicho. Nunca llegó la transferencia. Al otro día corroboré, tampoco había llegado".

Sospechando que el joven podía volver, finalmente eso ocurrió. Ahí fue cuando el propietario del kiosco decidió cerrar la puerta del negocio y exigirle el pago anterior, mientras el joven mantenía su actitud tranquila.

“Le pasé el importe. Me mostró en su teléfono una página de Mercado Pago con el importe exacto que yo le había pasado. Le dije que esperara a que me llegara y no me llegaba”, contó.

Fue así que le dijo que no iba a poder llevarse la compra y que debía abonarle lo el día anterior. El sujeto intentó convencer al kiosquero de irse y volver después, por lo que el hombre le dio la posibilidad, con la condición de retenerle la bicicleta. Como el cliente no quiso, el kiosquero llamó a la Policía.

“Me dijo que no sabía qué pasaba, que el teléfono era de la mamá, que la cuenta no era de él, que la bicicleta tampoco era de él. Me dijo que era de acá a la vuelta y resulta que era de Frontera. Vino la Policía, constataron que hacía estafas virtuales con Mercado Pago, lo llevaron detenido y le secuestraron la bicicleta. Era muy común que viniera este tipo acá al negocio, hasta que me avivé que me mostraba rápido la aplicación y que era un estafa”, sostuvo el comerciante.

La primera compra, que no fue abonada, fue de 4.500 pesos, mientras que la segunda, que no llegó a concretarse, iba a ser por 5 mil, siempre en cigarrillos.

Si bien sostuvo que varias personas utilizan esta forma de pago, suelen ser clientes habituales los que lo hacen: “Tengo mi clientela. Hay veces que no tienen teléfono encima y después me lo giran, no hay problema, pero esta persona no era un cliente habitual. Y me llamó la atención que nunca llegó la transferencia, pero la página era igual, no sé qué aplicación tenía y copiaba el importe en el momento".

Winiarski afirmó que es la primera vez que lo estafan de esta manera. “Nunca me pasó, sospeché porque compró cigarrillos, porque era tarde y por la actitud del muchacho. Estoy en un grupo de Whatsapp de kiosqueros y cigarreros y he visto fotos de estafadores o de quienes roban en los comercios, están identificados, pero de este chico no sospeché al principio, después sí me di cuenta que algo raro había”, explicó.

Tras lo ocurrido, aprovechó para aconsejar a sus colegas sobre cómo proceder: “Hay que tomarse el tiempo de constatar los datos y que lleguen las transferencias”.

Cómo funciona la estafa

Según Cronista.con, una aplicación falsa que imita la billetera virtual "Mercado Pago" es la nueva herramienta con la que estafadores roban cientos de miles de pesos todos los días.

Esta nueva modalidad de estafa imita hacer una transferencia como en esta aplicación, pero el dinero nunca se acredita en las cuentas de los comerciantes.

La aplicación tiene una estética muy parecida a la billetera virtual, incluso permite generar comprobantes de transferencias falsos.

Para poder conseguir esta versión, los estafadores compran en Marketplace un archivo APK y lo instalan en su teléfono, ya que no puede conseguirse en Google Store o App Store.

Los estafadores utilizan esta versión falsificada de Mercado Pago para imitar una compra en un local que acepte esta modalidad pago, tanto QR como transferencia.

Durante la transacción se genera un comprobante falso, también idéntico al original e incluso se produce icónico un sonido. Esto genera la ilusión de una compra verdadera, pero al comerciante nunca se le acredita el dinero.

Una manera de poder diferenciarla de la original es identificar determinados detalles. Uno de ellos puede ser que a la hora de pagar la versión original dice "Transferir" y la versión falsa dice "Pagar". Además, la tipografía de la aplicación clonada es ligeramente distinta a la original, las negritas están más marcadas.

Estafas Mercado Pago: ¿cómo evitar esta modalidad?

Para evitar este tipo de estafas, lo principal es entregar la mercadería una vez que el dinero se acredita a la cuenta del local.