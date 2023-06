Arranca la Semana de la Ingeniería en UTN San Francisco

Este martes 6 de junio comenzará a desarrollarse una nueva edición de la “Semana de la Ingeniería” de la UTN San Francisco, un programa de actividades y disertaciones enmarcado en la conmemoración del Día de la Ingeniería Argentina y el Día del Ingeniero, el 6 y el 16 de junio respectivamente.

La primera disertación será el martes 6 de junio a las 18 en Cuarto Nivel. Se llama “De la UTN a Silicon Valley” y estará a cargo de Martín Diz, doctor en Ingeniería Aeroespacial (University at Buffalo, State University of New York), especialista en Sistemas de Control, e ingeniero Aeronáutico, graduado de la UTN Facultad Regional Haedo.

Diz es cofundador & CEO de TANGObuilder; fue cofundador & CTO de Bluesmart; lideró equipos de ingeniería; fue Research Assistant, Art Laboratory, en la University at Buffalo, donde trabajó en el desarrollo de la primera valija inteligente, en el sistema de control de microsatélites, en la automatización de vehículos autónomos, y en la Implementación de un piloto automático único en C++. Como Ingeniero de Desarrollo en el CITEDEF (Ministerio de Defensa de Argentina), trabajó en el análisis y desarrollo del modelo aerodinámico del IA63 (AT63) “Pampa”, y en el desarrollo de situaciones para comparación y validación del simulador de vuelo con datos de vuelos reales. Ejerce la docencia universitaria, y ocupó destacados puestos de liderazgo.

Las disertaciones continuarán desarrollándose durante las jornadas siguientes y son abiertas a todas las personas interesadas en participar.

La Semana de la Ingeniería culminará con una cena de camaradería, el 16 de junio, en el Comedor Universitario de la Facultad Regional San Francisco.

Toda la información de las actividades previstas se publicará en la web www.sanfrancisco.utn.edu.ar y redes sociales de la UTN San Francisco.

Cabe recordar que la “Semana de la Ingeniería” se enmarca en la conmemoración del Día de la Ingeniería Argentina, el 6 de junio, y del Día del Ingeniero, el 16 del mismo mes. El origen de estas conmemoraciones se debe a que el 6 de junio de 1870 egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires el primer ingeniero civil de Argentina: Luis Augusto Huergo, a quien acompañaron en esa primera promoción otros once egresados. Es por ello que se ha establecido a esa fecha como el Día de la Ingeniería en Argentina. No debe confundirse con el Día del Ingeniero que se celebra el 16 de junio en conmemoración de la creación de la carrera de ingeniería, lo que se hizo tomando como base el Departamento de Ciencias Exactas en el año 1865.