En mayo, la galería de arte El Espacio le abrió las puertas a Anahí Venica, una de las artistas con más trayectoria en San Francisco que tiene una vida tan particular como lo que expresa a través de sus obras.

Anahí se describe como una mujer que siempre está experimentando nuevas cosas, la clave es avanzar o como ella dijo en declaraciones a El Periódico: “No me gusta la rutina, mi vida no es rutinaria”. Un poco de eso se ve en las obras que están expuestas en la galería donde trabajó con diferentes combinaciones a partir del dibujo y los tonos claros.

La mujer mira con el mismo asombro que la primera vez trabajos que son de su propia autoría y ahí en esa reacción está también una de las claves de su vida artística. “Sorprenderse en el arte es muy importante, si perdés la capacidad de asombro no estás viviendo y jamás la perdí”.

Licenciada en Artes Visuales, primero se recibió como maestra jardinera, formó una gran familia con cinco hijos y aun en todo ese ajetreo nunca dejó de lado su lazo con el arte, puede haber quedado más postergado, pero no lo abandonó.

La conexión la mantuvo a través de la docencia, “dar clases la alimentaba” y eso se volvió clave. Disfrutó todos los años de estar en las aulas de la Escuela de Bellas Artes (Esba), institución de la que fue una de las primeras profesoras en ser convocadas cuando se fundó.

“En el arte estuve siempre, oficialmente terminé en 1980, me recibí de licenciada en Artes Visuales en Rosario. Luego vuelvo a San Francisco, al poco tiempo se funda la Escuela de Bellas Ares (Esba) y fui convocada, por lo que soy una de las primeras docentes”, recordó.

Sobre la muestra

En las obras de Venica hay distintas inspiraciones, una de ellas aunque no son el tema principal en este caso, son los niños. “En general, los niños son protagonistas en mis pinturas porque me fascinó siempre el monigote de los niños con la cara grande y el cuerpo pequeño, de ahí tomé esa idea en muchas obras”.

Lo que sí predomina en la exposición es la alternancia, en el estilo del dibujo, la combinación de materiales y la intencionalidad con que los hizo. Eso se debe a que reflejan su deseo de eliminar la rutina y guiarse por la curiosidad artística.

“No me gusta la rutina, con el arte me pasa igual. Tengo trabajos monocromáticos y otros con policromía, lo mismo con el dibujo tradicional y lo digital. Recuerdo que por curiosidad empecé a trabajar para saber qué podía hacer en el celular en cuanto a dibujo, después en pandemia con una Tablet me dediqué a hacer dibujos digitales. Siempre me gustó desafiarme ”, aseguró.

En la selección que hizo para El Espacio resalta un dibujo de 2019 previo al desarrollo de todo lo que significó el Covid en la sociedad mundial. El cuadro presenta una semejanza con lo que sucedió durante 2020 donde de repente todos los comportamientos humanos habían cambiado.

“Este dibujo lo hice en 2019 cuando no había llegado la pandemia, cuando pasó todo lo de la pandemia pensé ‘¿cómo pude hacer eso?’ Tiene mucha semejanza con los espacios vacíos y la soledad en el afuera, incluso hay escenas hechas en base a utopías que se parecen mucho a lo que pasó”, contó.

Visitas

La muestra permanecerá todo el mes de mayo en la galería El Espacio, Bv. 9 de Julio 1844. Se pueden visitar y adquirir todas las obras exhibidas de martes a viernes de 17 a 20 y los sábados por la mañana de 9 a 12.