Alumnos de "Música por vos" tocaron en la escuela 2 de abril

Este miércoles, alumnos de "Música x vos", el programa juvenil cultural de contención e integración comunitaria que lanzó la Municipalidad de San Francisco en 2018 para brindarles a los jóvenes la posibilidad de aprender a tocar instrumentos musicales de manera gratuita, hicieron una presentación en el Centro Educativo 2 de Abril ante estudiantes y docentes.

Durante la mañana se presentó un repertorio con nueve temas, del que participó la mayoría de los adolescentes que asisten a este programa. "Participaron casi todos los alumnos, excepto cuatro chicos que empezaron hace poco y todavía no tienen armado un tema, pero para la gran mayoría fue el debut en una muestra interna que sale de 'Música x Vos' Estuvimos el sábado anterior tocando en el Centro Cultural con tres grupos, los más chicos para que tomen más confianza y los más grandes, que fueron tres temas. Pero la prueba de fuego para ellos fue ayer", contó Fabián Correa, uno de los profesores a cargo.

Correa contó que a la presentación se sumó también la profesora de Música, Carolina Griotti, como invitada. "Tenemos esta modalidad de ir a la escuela, llamar al profe de Música y que venga a ensayar con nosotros para compartir el escenario. Está bueno también para que vean a los profesores de Música dentro de los establecimientos educativos con otro rol que no es únicamente el de la clase dentro del aula o el de alguna presentación muy escolarizada, en algún acto donde el profe participa con algún instrumentos, sino con formato de grupo. Esto hicimos, mostrar el trayecto de cinco o seis meses de trabajo que fue lo que trabajamos con ellos de manera presencial, porque ellos instrumentos no tienen y lo que logramos lo hacemos ahí, excepto uno o dos que ya venían tocando de antes", agregó el profesor.

Música x Vos

Las clases, de una hora de duración, se vienen dictando de lunes a miércoles de 13 a 18 en el Centro Educativo 2 de Abril. Los chicos aprenden a tocar guitarra, bajo, batería y teclado.

Por cada turno participan cuatro alumnos, cada uno en su instrumento. A fin de año o próximo a una presentación se incrementan las horas de práctica.

Actualmente asisten unos 20 chicos de entre 11 y 21 años.

"No enseñamos con partituras, no está la forma académica, no hay teoría ni solfeo. Sí utilizamos terminología musicales que son herramientas universales, pero se enseña con tablaturas y audioperceptivas. Es abierto a toda la comunidad. Trabajamos en la escuela 2 de abril y sí están participando chicos de la escuela, el último grado, porque físicamente tenés que sostener un bajo, una batería, una guitarra. Más chiquitos no podrían tocar esos instrumentos porque son muy grandes", explicó Correa.

Y agregó: "Al estar en la escuela, hicimos la invitación al último grado, que son los más grandes, pero es abierto. Hay chicos que vienen, por ejemplo, de los barrios 9 de Septiembre, La Milka, del centro, de distintos sectores de la ciudad".