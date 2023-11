Distintas agrupaciones feministas de San Francisco exigieron que avance la investigación por una denuncia por presunto abuso sexual radicada por una mujer en la ciudad de Carlos Paz contra el concejal sanfrancisqueño Angelo Cornaglia (PRO-Juntos por el Cambio). “A la Justicia de Córdoba le exigimos el debido proceso y avance de la denuncia”, señaló Movimiento Feminista en un comunicado

La causa se encuentra radicada desde 2022 en una Fiscalía de la Justicia de esa ciudad, y en mayo de este año una resolución judicial dictaminó una prohibición de acercamiento y contacto entre Cornaglia y la joven denunciante por el plazo de tres meses.

Además de concejal, el dirigente es presidente de Jóvenes Pro de Córdoba. Ejerce como concejal en San Francisco desde 2019 y su función termina en diciembre de este año.

Tras hacerse público este caso en los últimos días, Movimiento Feminista, al igual que otras organizaciones locales, se manifestaron sobre el tema y exigieron medidas, además del desarrollo de la investigación judicial. “¡Basta de impunidad machista! No podemos permitir que las instituciones y espacios políticos sean cómplices o prefieran la comodidad del silencio antes situaciones como estas”, señaló Movimiento Feminista.

“Las mujeres debemos ser escuchadas y no revictimizadas.Tenemos derecho a transitar libres, sin miedo y no bajo amenazas. Nos merecemos dirigentes que estén a la altura de la responsabilidad ética que conlleva su labor y no aquellos que cometen abusos a partir de su posición de privilegio”, concluyeron.

También la agrupación Socorro Rosa Las Rivas exigieron que se investigue al concejal y remarcaron que ya en 2020 había sido denunciado por violencia de género, por lo cual se manifestaron en el Concejo Deliberante. “Nuestros reclamos no fueron escuchados, ¡pero sí fuimos desalojadas por la policía local!”, cuestionaron entre otros puntos.

Finalmente, desde Isadora Mujeres en Lucha pidieron a través de una publicación en sus redes sociales la destitución de Cornaglia en el Concejo Deliberante local.

Además, en declaraciones a Radio Estación la también concejal de Juntos por el Cambio Cecilia Roffé pidió a Cornaglia que brinde explicaciones sobre la situación: “Es gravísimo. Me parece que él tiene que salir a dar explicaciones. Yo entiendo que nosotros estamos en JxC, es una alianza, pero yo desde julio de este año he formado un bloque unipersonal y yo creo y defiendo los derechos de las mujeres. Cuando yo me enteré el año pasado del rumor le pedí que pida licencia y me dijo que no existían denuncias, después ha salido que existen”, manifestó.

Desde El Periódico se intentó contactar a Cornaglia para que brinde su versión del caso, aunque no obtuvo respuesta.

Cabe recordar que en 2020 Cornaglia fue denunciado por violencia de género por su ex pareja en San Francisco, por el que también fue cuestionado por organizaciones feministas y distintos espacios políticos.

Nuevas denuncias

Según la resolución de la Justicia de Carlos Paz revelada por Canal 10 y el sitio CBA24n, Cornaglia fue denunciado por una joven de esa ciudad en octubre de 2022, por un presunto abuso sexual que según la denunciante cometió en junio del mismo año en un hotel de la villa serrana.

Posteriormente, en mayo de 2023 la familia de la presunta víctima del abuso denunció ante la Justicia que recibieron llamadas telefónicas anónimas y amenazantes por haber realizado la denuncia inicial, por lo que pidieron una orden de restricción.

Tras esto, desde la Justicia el 30 de mayo de 2023 emitieron una orden de restricción de acercamiento y contacto entre ambas partes durante el plazo de tres meses.