Tras las fuertes repercusiones que tuvo la denuncia al concejal Angelo Cornaglia por amenazas, finalmente su ex pareja rompió el silencio y aseguró que se sintió "hostigada y amenazada" por el concejal y que por esa razón presentó el año pasado la denuncia ante la Justicia.

En un breve diálogo con El Periódico, la mujer explicó que no iba a revelar cuestiones personales que hacen a su pasado, pero sí indicó las razones por las cuales efectuó la denuncia y reconoció que todavía está vigente la orden de restricción mutua con Cornaglia.

"Me pone mal todo esto, yo pertenezco a ese espacio e hice mucho para que él, como otros concejales, esté en el lugar que están", dijo la mujer, que pidió expresamente mantener en reserva su identidad.

"Me duele profundamente porque yo hace dos años que me separé, si bien la denuncia que hice es cierta. Ya está terminando el tema de la restricción. No tuve más problemas, llegamos un acuerdo y creí que se había terminando todo ahí", agregó la ex pareja.

"De mi relación anterior no voy a opinar. Me preguntaron si había sufrido violencia y prefiero no opinar, es algo de mi pasado. Evidentemente la denuncia existió porque me sentí hostigada y amenazada por él", concluyó la mujer.

El caso

La denuncia fue conocida el pasado viernes por una presentación de Izquierda Socialista e Isadora, por la cual Cornaglia presentó también su descargo, en la que admitió la denuncia de su ex pareja pero destacó que la Justicia archivó la causa al no encontrar delito y denunció extorsión y persecución en su contra de una persona ajena a la relación, por lo cual se presentó el jueves anterior ante la Justicia.

Por otra parte, luego de que trascendió la denuncia, desde Mujeres Unidas reclamaron a través de un comunicado la adhesión urgente en San Francisco a la Ley Micaela. La agrupación destacó que "la violencia psicológica es la más común" y que "no hay parámetros para medir las intimaciones, amenazas, manipulaciones y hostigamientos".

El pasado domingo durante el acto de apertura de sesiones del Concejo, un grupo de mujeres se paró con carteles que decían "No queremos violentos que nos gobiernen". Si bien se mantuvieron en silencio, fueron desalojadas por agentes de la Policía sin incidentes, aunque pedían quedarse.

Por otra parte, también el Movimiento Estudiantil Superior/Universitario exigió que se respete el derecho a manifestarse en el ámbito público y adhirieron al reclamo de apartamiento del concejal Cornaglia del Concejo Deliberante de San Francisco por la denuncia de amenazas a una mujer.

Además, este martes la Unión Cívica Radical exigió en un comunicado el "apartamiento inmediato" de Cornaglia del bloque Córdoba Cambia. "Cualquier postura contraria atenta contra las mujeres y no se puede avalar a los hombres violentos, la misoginia y la violencia", expresaron en un fuerte comunicado, en el que además pidieron a la comunidad "acompañar este reclamo, en post de garantizar que no exista más violencia, de ninguna índole, contra las mujeres".