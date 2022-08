Lamentablemente en los últimos años es común que algunos jóvenes o no tan jóvenes mezclen alcohol con alguna droga, lo cual es sin dudas muy peligroso y muchos no toman conciencia del riesgo que corren en materia de salud. Pero mucho más riesgoso y grave es la situación en que algunos jóvenes denuncian que extraños le ponen alguna pastilla en la bebida para drogarlos, con quién sabe qué intenciones por detrás: robar, abusar u otra cuestión.

Ante la situación planteada por algunas personas en estos últimos tiempos en San Francisco, consultamos con el médico Marcelo Musso, personal de guardia del Hospital J. B. Iturraspe, quien confirmó que cada fin de semana suelen llegar jóvenes advirtiendo que alguien le puso alguna pastilla en la bebida y los drogó.

“Notamos este tipo de casos en el hospital de San Francisco. Estas cuestiones vienen pasando en el último tiempo. Siempre hay una suspicacia de gente que dice tomó demás y por eso está así. Pero también hay casos de un grupo de personas que estaban juntos y que solamente le pasó a una persona que tomó de un vaso que no era del grupo o propio”, sostuvo el médico Marcelo Musso en El Periódico Radio FM 97.1.

Además, añadió: “Es gente que ha tomado otras veces y la misma cantidad de alcohol pero no le había provocado esas sensaciones. Por eso sospechan que los drogaron, porque además no se siente como cuando uno está alcoholizado, es diferente”.

-¿Cuáles son los síntomas cuando una persona está "empastillada"?

El espectro de pastillas es muy amplio, pero generalmente en estos casos, con algún fin poco santo para robar o abusar, se utilizan sedantes o hipnóticos. Son como tranquilizantes para dormir.

-¿La persona que es "empastillada" se da cuenta?

Sí, porque a veces toman solo una cerveza o poca bebida y tiene efectos muy fuertes. Relacionan que por la cantidad de alcohol que bebieron no debiera haber pasado eso y la sospecha principal es que tomaron de un vaso que le ofrecieron o una jarra que no era propia.

-¿Cuál es la atención que le dan en el Hospital en estos casos?

En el Hospital Iturraspe no hay con qué adosar cada tipo de medicamentos, porque en realidad eso se puede hacer cuando es una cuestión judicial. Pero sí existe para todo lo que son hipnóticos y sedantes una medicación que es un antídoto específico. Esto sirve un poco de tratamiento pero también para acercar un diagnóstico porque si se utiliza esa medicación que no tiene efecto adverso y la persona rápidamente mejora el estado de conciencia. Eso marca que seguramente ingirió alguna droga porque con el alcohol no ocurre lo mismo.

Si fuera un problema solo de alcohol la persona no recupera la conciencia rápidamente.

-¿Es peligroso mezclar alcohol con droga?

Sí, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Y si sumás otro sedativo con medicación el efecto puede traer a un grado de depresión respiratoria y existe peligro que uno si vomita se broncoaspire. Esto es muy severo, puede traer asfixia.

-Hay que tener cuidado...

Sí. No es ser paranoico, pero tener cuidado de tomar de mi vaso o un grupo de extrema confianza. Los amigos nuevos hay que tener mucho cuidado. En realidad pasa con ese pequeño cuidado para evitar la mayoría de los problemas. Más allá del hecho de intoxicación esto puede llevar a cosas más complicadas.

-¿Cuándo se presentan estos casos de alguien que dice que lo drogaron se debe denunciar?

Desde el hospital no tenemos que dar aviso a la Policía, excepto que sean menores. Cuando son menores primero se llama a los padres. Pero cualquier episodio que se registre en la calle se anota en un libro para el caso de que luego lo requiera la Justicia.

-¿Siente que aumentaron los hechos de violencia?

Los fines de semanas se ven menos patologías banales, pero se ven más accidentología, intoxicaciones o actos de violencia. Vemos que van creciendo este tipo de hechos violentos y se ven en la sociedad en sí. El nivel de tolerancia de todos ha bajado mucho.

Un grave y reconocido caso en investigación

La ciudad vivió meses atrás un gravísimo caso donde se le acusa a un joven de drogar a una adolescente y abusarla sexualmente. Por la terrible causa está detenido Leandro Santiago Sacco (24), quien fue popular por estar prófugo de la Justicia durante más de cinco meses.

Con una tarea minuciosa de investigadores experimentados, alerta roja de Interpol con la búsqueda internacional, y miles y miles de pesos en recursos materiales y humanos pudieron aprehender en febrero pasado al joven en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

El joven denunciado por abusar sexualmente de una adolescente de 17 años, permanece detenido hasta el día de hoy. Concretamente la joven lo acusó de haberla drogado y violado tras salir de un bar el pasado 14 de agosto.