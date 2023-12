Un perfil de Facebook falso que simula ser la página de El Gigante de Bomberos, la cuenta que informa sobre los eventos en el salón de calle Garibaldi, y que se aprovecha la buena fe de las personas comunicándoles que ganaron una entrada para el baile del “Loco Amato”, que se desarrollará este sábado 23 de diciembre.

Dicha página redirige a un link donde pide registración y datos personales, entre ellos el de su tarjeta de crédito, a cambio de presuntas recompensas.

Se trata de una cuenta falsa que simula ser nuestro medio de comunicación, utilizando la misma foto de perfil y de portada, confundiendo a las personas que participan de sus sorteos.

Desde la institución alertaron en no ingresar a links que no sean de confianza y en no compartir datos personales. A su vez, invita a denunciar la página en cuestión.