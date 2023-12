Un perfil de Facebook falso que simula ser la página de El Periódico aprovecha la buena fe de nuestros seguidores comunicándoles que han ganado una entrada para el baile del “Loco Amato”.

Los redirige a un link donde les piden registración y datos personales, entre ellos el de su tarjeta de crédito, a cambio de presuntas recompensas.

Se trata de una cuenta falsa que simula ser nuestro medio de comunicación, utilizando la misma foto de perfil y de portada, confundiendo a las personas que participan de nuestros sorteos.

Se insiste en no ingresar a links que no sean de confianza y en no compartir datos personales. Y se invita a quien lo desee a denunciar la página en cuestión, que se hace llamar Eventos.