San Francisco: buscan al ganador de un premio del Quini 6

La agencia de quinielas ubicada en la esquina de Bv. Sáenz Peña y Caseros busca al ganador de uno de los sorteos del Quini 6: si aparece, se llevaría alrededor de 1 millón y medio de pesos.

El cartón ganador es del domingo 10 de diciembre. “Se sorteó y no vinieron hasta ahora. Yo me enteré el lunes cuando saqué el extracto, ahí me salen los ganadores y no ganadores, cuánto tengo que pagar, la ganancia, todo y ahí me enteré”, contó Isolina, la agenciera.

“Pensé ‘ya van a venir’ pero no vino nadie. Empecé a hablar con todos los que vienen. Incluso vino gente que jugó alguna vez con tickets viejos, borrados, preguntándome ‘¿será este?’ y no. El sorteo fue el domingo 10”, agregó.

La mujer, que tiene la agencia desde hace mas de 40 años, tiene alguna sospecha de quién puede haber sido el ganador, por lo que espera que aparezca pronto. La persona tiene tiempo de presentarse hasta el 28 de diciembre.

Pese a que el premio es importante, al tratarse de uno menor no recibirán porcentaje de ganancia, lo que sí sucede con los principales.

Respecto al perfil de gente que juega, comentó que hay quienes están de paso y quienes son clientes habituales, así como quienes dejan las jugadas en las manos de la agencia: “Yo lo primero que hice fue controlar los míos, para avisarles, pero no es ninguno. Ojalá aparezca, porque yo pienso que a lo mejor es un trabajador que anda siempre con la plata justa, como todos andamos, tengo fe que va a aparecer".

Consultada sobre cómo vienen las apuestas en el contexto económico actual, sostuvo que “se juega igual” o “quizá un poquito más", ya que algunos aprovechan el aguinaldo para hacerlo.

Entre los juegos más populares están el Quini 6, Lotería de Córdoba, Toto Bingo, Telebingo, La Poceada y Brinco. “Después tenés todas las loterías que sortean todos los días, hay seis loterías por día y algunos juegan en todas”, contó.