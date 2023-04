El pasado fin de semana largo hubo un intenso movimiento en las rutas del país producto del turismo, lo que implicó que los riesgos y los accidentes aumenten considerablemente.

En La Mañana de El Periódico FM 97.1, entrevistamos a Marcelo Chiabrando, abogado especialista en tránsito de San Francisco, quien en esta oportunidad habló del estado de las rutas, principalmente en Córdoba, y los accidentes que se ocasionan por errores o falta de mantenimiento.

En ese marco, Chiabrando recordó algunos siniestros producidos sobre ruta nacional 19 y afirmó que estos ya pasaron por las Justicia. “Hace un par de meses dábamos como noticia que se producían muchos accidentes en un mismo lugar, cuando estudiamos los casos vimos que la ruta tenía un defecto puntual y que era la generadora de los accidentes (Ruta 19 - Km 169 en el ingreso a La Francia). Pasa que generalmente las personas tienden a pensar que las culpa es de uno cuando el accidente no involucra a otro vehículo… nosotros iniciamos cinco reclamos por esos siniestros -aunque hubo muchos más- porque en ese lugar se generaba un talón en la banquina producto de que los camiones no tienen el radio de giro a 90º e iban gastando las banquinas con las ruedas, esto generó ese talón que no es advertido y en lugar de tener las banquinas de condiciones como debe ser, te encontrabas con que el auto mordía ese talón y el auto se iba para otro lado. Ningún siniestro tuvo resultados fatales, pero sí con daños materiales de consideración, de esos cinco juicios dos están terminados donde las personas cobraron su indemnización en poco tiempo”, explicó.

Al mismo tiempo, el abogado recomendó realizar consultar sobre los accidentes para analizar las causas. “No hay que dejar de consultar, muchas veces se te revientan los neumáticos, pero hay que analizar las causas. Nadie alienta un juicio que no corresponde, pero por lo menos te asesoras y cuanto más tiempo pasa, más difícil es recolectar la prueba, fotos y videos del lugar”, indicó.

“Lo primero que se estudia es la vía publica, luego el vehículo y el factor humano. La mayor incidencia la tiene el error humano, pero no hay que descartar el estudio de la vía pública y nos llama la atención que son rutas nuevas y ya tienen defectos”, agregó Chiabrando.

Responsables del mantenimiento

Chiabrando indicó que en caso de que el causante del siniestro sea la vía pública los reclamos se realizan a la empresa responsable del mantenimiento. “La ruta está concesionada a una empresa que cobra para el mantenimiento, tienen que tener pastos cortos y mantenimiento de las banquinas. Las banquinas tienen que estar asfaltadas como en todo el mundo, pero en este caso si no están asfaltadas tienen que estar mantenidas de manera que puedas desplazarte a la velocidad que venís circulando por la ruta en una emergencia sin que sea una trampa mortal, pero te encontrás con pozos, yuyos altos, partes que no se ve y los vehículos terminan deslizados a la cuneta. Alguien se tiene que hacer cargo de eso y el responsable es el que mantiene esa ruta, después hay otros responsables que en este caso de ruta 19 es vialidad nacional, pero como usuarios a través de la ley de defensa al consumidor tenemos la posibilidad de reclamarle a quien consideramos como responsables”, comentó el abogado especialista.

Aquaplaning en autopista 19

Por otro lado, Chiabrando también habló del fenómeno aquaplaning en algunos sectores de la ruta 19. “Se produce porque las caídas del agua no están hechas correctamente, no hablemos del momento que llueven 100 milímetros en pocos minutos y en esos casos no es aconsejable circular, pero en muchas situaciones el agua queda y no drena y te encontrás con el aquaplaning que es que la cubierta del auto pierde contacto con el asfalto y hace piso en el agua, se pierde la dirección y estás a merced de la ultima dirección que le habías dado al vehículo, terminás hasta que encontrás un lugar seco o despistás. En esa situación tenemos un juicio donde el problema no fue solamente el aquaplaning que fue el generador inicial, sino que la mala colocación del guardarráil terminó incrustado en el vehículo al lado de la cabeza del conductor y que por milímetros casi lo decapita. Hubo una mala instalación y tienen que estar enterrados en el piso, cosa de que te derive a otro lado al chocarlo a esa velocidades”, indicó.