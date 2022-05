Después de dos años de suspensiones, este miércoles volverá a realizarse el desfile por el 25 de Mayo, en conmemoración a un aniversario más de la Revolución de Mayo de 1810.

Se trata de un tradicional evento del que existe poco registro sobre sus inicios. Los antecedentes pueden empezar a enumerarse a partir de dos fotografías que curiosamente, pese a tener un incalculable valor histórico, fueron halladas en el basural. Ambas reflejan un acto conmemorativo llevado a cabo en 1910.

“Del 25 de Mayo lo primero que tenemos registrado es por fotos, no por notas porque de los medios de aquel momento no hay testimonios. Son dos imágenes que las tomó un fotógrafo inglés que vivía en San Francisco, que era Juan Cleland, y se refieren al acto de conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo”, recordó Arturo Bienedell, titular del Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región.

Bienedell expresó que consistió en una “gran manifestación” que ocupaba el espacio que iba desde donde estaba la Municipalidad en aquel momento, sobre Bv. 9 de Julio y Avellaneda, hasta Bv. 9 de Julio y Champagnat (antes Uruguay).

“Tengamos en cuenta que eran calles de tierra, San Francisco era un pueblo muy chiquito en 1910, tenía nada más que 24 años. Ahí tenemos el testimonio de ese acto que se hizo, que consideramos que puede ser el primero, pero probablemente hubo antes también”, sostuvo el titular del Archivo Gráfico.

Párrafo aparte, Bienedell agradeció la donación de esas fotos a Carlos Marchisio, que fue quien curiosamente las halló en inmediaciones al ex relleno sanitario.

“En 2010, cuando se celebraron los 200 años de la Revolución de Mayo, empezamos a buscar qué había ocurrido en San Francisco en 1910 y no aparece en ningún diario, ni siquiera de Córdoba. Hay actos de toda la región menos de San Francisco. Es decir que si no tuviéramos esas dos fotos que rescató Marchisio y que recuperamos y digitalizamos nosotros, no tendríamos ningún testimonio fehaciente de la realización del acto en conmemoración de la Revolución de Mayo”, sostuvo Bienedell.

Sentimiento nacionalista

El historiador agregó como dato que por aquella época en el país se intentaba infundir sentimientos nacionalistas a través de los símbolos patrios: “Siempre hubo actos. Sería muy largo enumerar todo lo que fue ocurriendo en el tiempo, pero esos actos se hacían porque teníamos una gran población de inmigrantes e hijos de inmigrantes y desde el gobierno nacional de esa época, a través de la faz educativa, se buscaba inculcar los sentimientos nacionales argentinos a través del himno, la bandera, la escarapela, los actos patrios, la reivindicación de los próceres”.

En el caso de San Francisco, particularmente, esa cuestión patriótica de independencia y libertad se marcaba principalmente en las calles, sostuvo Bienedell.

Así, ejemplificó: “Nuestras principales calles eran 9 de julio, que llevaba el nombre del Día de la Independencia, y 25 de mayo, por la Revolución de Mayo. Hacia el sur inmediatamente estaba Libertad y la calle siguiente era San Martín, actualmente Dante Alighieri. Hacia el otro lado, la calle Iturraspe se llamaba Independencia, y después venía Belgrano. No eran nombres al azar sino que tenían que ver con la identidad argentina”.

“Hay que tener en cuenta también que en aquellos Concejos Deliberantes que decidieron esos nombres, la mayoría de los integrantes, sino todos, eran extranjeros”, agregó.