La gran noticia del día hoy la trajo Víctor Guevara (63), el histórico Dj de San Francisco que pelea contra el cáncer. Este miércoles a la tarde regresa desde Sunchales con enorme alegría debido a que finalizó el ciclo de quimioterapia y rayos con éxito.

Cabe recordar que el hombre había decidido vender su auto para afrontar los gastos del tratamiento, pero al trascender la situación en los medios locales, el aluvión de ayudas fue tan grande que los gestos solidarios permitieron que se puedan cubrir todos los gastos.

“El médico del Hospital de Sunchales explicó que está todo muy bien. Es una alegría llegar a esta etapa, no podemos dejar de agradecer infinitamente a toda la gente que colaboró para que esto sea posible”, sostuvo la esposa de Víctor en diálogo con El Periódico.

También explicó que deberá continuar con los controles correspondientes con el profesional oncólogo.

El vecino fue filmado celebrando a la salida del Hospital de Sunchales tras finalizar el ciclo de quimioterapia y rayos.

Cómo inició la lucha

Guevara es un conocido vecino de San Francisco que durante la década de 1980 y ’90 se desempeñó como DJ de la discoteca Atlantis y de otros locales bailables en la zona y el país. Con el correr de los años y junto a su familia decidieron dar un cambio radical al trabajo y, en la actualidad, administran una carnicería en Freyre.

Para Víctor los problemas comenzaron a mediados de 2022 tras la detección de un ganglio inflamado en el cuello. Se realizó estudios y descubrió que poseía células cancerígenas detrás de la nariz y el cuello.

“Me detectaron el ganglio y antes de extirparlo lo veo al doctor Fernando Zorzi que me hizo un estudio en la nariz y detectó tumores. Se manda una biopsia a Córdoba que dio positivo de cáncer, su nombre sería carcinoma de cavum”. Se trata de una tumoración maligna en la parte superior de la faringe.

Tras su detección, Guevara comenzó a ser atendido por el doctor Marcelo Lavarda, jefe del servicio de Oncología en Sanatorio Allende y que visita la ciudad semanalmente.

“En las sesiones de quimio gracias a Dios me fue muy bien porque no me dejó secuelas. Pero quedaron células activas en el cuello y en una parte detrás de la nariz por eso me sugirieron continuar el tratamiento de rayos en Sunchales que tiene un moderno equipo de radioterapia, casi único en Argentina”, explicó el hombre.