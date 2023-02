Para costear un tratamiento contra el cáncer puso a la venta su auto, pero la solidaridad fue más fuerte

Víctor Guevara (63) todavía no sale de su asombro y no deja de dar las gracias a cientos de personas que, luego de que su hija subiera a las redes sociales la venta de un automóvil Ford Focus para poder hacer frente a los costos de su tratamiento oncológico, se solidarizaron con su caso y lo ayudaron a conseguir el monto que necesitaba: más de 1.400.000 pesos.

Guevara es un conocido vecino de San Francisco que durante la década de 1980 y ’90 se desempeñó como DJ de la discoteca Atlantis y de otros locales bailables en la zona y el país. Con el correr de los años y junto a su familia decidieron dar un cambio radical al trabajo y, en la actualidad, administran una carnicería en Freyre.

Para Víctor los problemas comenzaron a mediados de 2022 tras la detección de un ganglio inflamado en el cuello. Se realizó estudios y descubrió que poseía células cancerígenas detrás de la nariz y el cuello.

“Me detectaron el ganglio y antes de extirparlo lo veo al doctor Fernando Zorzi que me hizo un estudio en la nariz y detectó tumores. Se manda una biopsia a Córdoba que dio positivo de cáncer, su nombre sería carcinoma de cavum”. Se trata de una tumoración maligna en la parte superior de la faringe.

Tras su detección, Guevara comenzó a ser atendido por el doctor Marcelo Lavarda, jefe del servicio de Oncología en Sanatorio Allende y que visita la ciudad semanalmente.

“En las sesiones de quimio gracias a Dios me fue muy bien porque no me dejó secuelas. Pero quedaron células activas en el cuello y en una parte detrás de la nariz por eso me sugirieron continuar el tratamiento de rayos en Sunchales que tiene un moderno equipo de radioterapia, casi único en Argentina”, explicó el hombre.

Sin obra social, la decisión de vender su auto

Víctor explicó que no contaba con obra social porque “pensábamos que nunca iba a pasar nada. Tenemos una carnicería en Freyre y cuando decidimos hacer la obra social, por la edad que teníamos ya nadie nos quería tomar y si no era un costo altísimo. Dijimos que íbamos a seguir así hasta que un día nos pasó: hace un año atrás mi esposa tuvo un infarto, a pesar de todo ella está muy bien y ahora me tocó a mí. Las cosas pasan, no vamos a renegar de esto, sí hay que buscar soluciones”, admitió.

Con el costo del tratamiento en Sunchales superando los 1.470.000 pesos, más otros gastos que fueron surgiendo, llevaron a que la familia tomara la decisión de vender uno de sus autos.

“Le dijimos a mi hija menor -María Emilia- que se maneja bien con las redes sociales, que publique que íbamos a vender el Ford Focus 2006 que tenemos. Ella agregó que para pagar un tratamiento oncológico, en realidad le dijimos poné que el auto está en venta, no queríamos decir nada de la enfermedad para no generar malos entendidos. Pero se generó una cosa increíble que todavía no podemos dejar de agradecer”, manifestó emocionado.

Ayudas desde el cielo

El hijo de Víctor, Juan Manuel, se desempeña como piloto en la IX Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina que se ubica en Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut) y ni bien se enteró de lo que estaba haciendo su familia para recolectar el dinero para el tratamiento de su padre, les pidió colaboración a sus compañeros de escuadrón.

De inmediato, “la familia de la fuerza aérea” como la denomina el propio Víctor se puso la campaña al hombro. “Juan Manuel y sus compañeros le comunicaron a María Emilia y a todas mis hijas para contar la historia en Instagram y generaron unas cuentas en Mercado Pago para todos los que quisieran colaborar”, manifestó Guevara.

Lo que pasó, sumado a la repercusión de la venta del auto en las redes sociales sorprendió y emocionó a la familia. En 24 horas, Víctor contaba con el dinero para saldar el tratamiento en el Centro Oncológico Sunchales (COS).

“La verdad que nosotros todavía estamos sorprendidos, estamos agradecidos, a los chicos de la Fuerza Aérea, y a todas las personas de San Francisco que nos conocen y a las que no que también colaboraron. Fue una cosa que impensada y no salimos del asombro”, expresó Víctor.

Este jueves, el hombre iniciará su tratamiento que, según le indicaron los profesionales, podría llevar de seis a siete semanas.

Por último, agradeció a la Liga Argentina de lucha contra el cáncer (Lalcec) San Francisco, institución a la que conoció por su enfermedad y que definió como “fenomenal, porque con mis quimios nos ayudó muchísimo a conseguir las drogas que necesitábamos, nos orientó y nos contuvo”, expresó.

El auto sin vender

Ante toda la movida solidaria, el Ford Focus TDI 1.8, modelo 2006 de Víctor todavía no se vendió y la idea de la familia es poder hacerlo ante posibles gastos e imponderables que puedan ir surgiendo.

De todos modos, la familia también prepara una gran rifa para realizar entre vecinos de San Francisco y Freyre y el hombre no descarta que el vehículo sea parte de los premios.