El Covid-19 no se fue y ahora, encima, volvió el dengue. Por eso, el Ministerio de Salud provincial publicó recientemente un documento para sensibilizar a los equipos de salud de que estos virus pueden coexistir e, incluso, provocar síntomas parecidos.

Y eso fue lo que le ocurrió a un hombre de unos 40 años de San Francisco, ingeniero vinculado al agro que arribó desde Bolivia días atrás y pensó que por los síntomas que presentaba: dolores musculares y de cabeza, también fiebre, había contraído coronavirus. Sin embargo, con el hisopado negativo se le practicó un test rápido de dengue a través del cual obtuvo su diagnóstico.

De esta forma se convirtió en el primer caso de este 2023, aunque importado y no autóctono, dato no menor. Hacía tres años que en la ciudad no se detectaba este virus.

La situación puso en alerta a las autoridades sanitarias del municipio que diagramaron un operativo de bloqueo en barrio Consolata, donde reside esta persona. En la zona se realizó una fumigación general y otra casa por casa para tratar de evitar la propagación del virus. Fue en un radio de nueve manzanas.

Fernando Giacomino, secretario de Salud, contó a El Periódico que ante situaciones de este tipo los operativos apuntan a promover medidas de prevención. Primero se debe evitar que un mosquito Aedes aegypti, trasmisor de la enfermedad, pique a la persona infectada. Pero además debe prevenirse que no haya circulación de estos y alertar a los vecinos a cuidarse con una serie de medidas.

“Lo primero que se hizo fue resguardar a la persona infectada para que no sea picado y luego hay que evitar que el mosquito no pique y transmita la enfermedad al resto de la población. Se sugiere el uso de repelente, de telas mosquiteras y sobre todo el descacharreo en los patios para que no se acumule agua en recipientes donde la hembra pueda depositar sus huevos”, destacó el funcionario.

El operativo duró algunas jornadas y alcanzó al predio de la Sociedad Rural y la costanera. Asimismo, Giacomino resaltó como un dato positivo que barrio Consolata no tiene un alto índice de larvas de Aedes aegypti en sus viviendas.

Dengue y Covid

Desde el municipio los pronósticos no son muy alentadores con respecto a lo que pueda venir.

“Este año vamos a tener dengue en la ciudad y en todo el país, el movimiento de gente que va a Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil es mucha y esa gente puede venir con la enfermedad”, explicó el médico, quien recomendó el uso de repelente a quienes se encuentren al aire libre, sobre todo temprano por la mañana o a la tardecita cuando este mosquito sale.

La preocupación pasa ahora también porque el dengue puede coexistir con el Covid-19, pudiendo provocar síntomas parecidos. Por eso, el Ministerio de Salud provincial publicó recientemente un documento para sensibilizar a los equipos de salud.

“Desde el contexto de pandemia, sus vigilancias están entrelazadas porque inicialmente tienen síntomas comunes. Si el paciente viene con sintomatología respiratoria y antecedente de viaje, entrará a los dos circuitos. Si no ha salido de la provincia, no tenemos casos nuevos y los parámetros clínicos no indican infección por algún tipo de virus transmitido por mosquitos, habrá que tener en cuenta el Sars-Cov-2″, explicó hace unos días Laura López, referente de Epidemiología la cartera sanitaria provincial.

López indicó que en el mundo hay reportes de coinfecciones (dengue y Sars-Cov-2). “Es indispensable que los equipos de salud tengan en cuenta los dos. Los cuadros clínicos pueden ser similares y prevenibles”, indicó.

Giacomino, en tanto, llamó a no minimizar el dengue: “Aunque no es como el Covid, ya que no mata, es una afección muy importante. Si nos pica el mosquito vamos a sufrir dolores muy fuertes”, dijo.

Presente en los hogares

El último monitoreo del mosquito realizado en San Francisco detectó un promedio de 2,7% de los hogares con larvas de Aedes aegypti. Vale decir, casi 3 de cada 100 viviendas visitadas.

El número expresa por ahora un bajo índice ya que no supera el 5%, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Así lo informaron desde la Secretaría de Salud.

No obstante, si se desglosa el promedio general aparecen tres barrios que tienen porcentajes altos y preocupantes: La Florida (5,2%), Bouchard (4,8%) y La Milka (4,6%). Más atrás les siguen Jardín, Sarmiento, San Cayetano y El Prado, con un poco más del 2%.

Cómo prevenir

Dengue, chikungunya y zika son enfermedades virales trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti, que vive en nuestras casas y en sus alrededores, por lo cual es importante profundizar las medidas de cuidado para evitar la proliferación de mosquitos.

Para ello, resulta fundamental eliminar los posibles criaderos de mosquitos, mantener limpios y desmalezados los patios y otros espacios verdes, así como evitar picaduras de estos insectos con repelente, tules y ropa clara que cubra el cuerpo.

También es esencial que quienes viajen a zonas tropicales o lugares con circulación de estos virus extremen las medidas de cuidado para evitar picaduras.

Si durante el viaje o al regresar presentan síntomas como fiebre, dolor muscular, articular, de cabeza o detrás de los ojos, decaimiento o sarpullido, deben realizar una consulta médica inmediata e informar sobre los países o regiones visitadas, y no consumir aspirinas o ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares.

Repelente gratuito

La Planta Elaboradora de Medicamentos de la municipalidad de San Francisco incrementó este 2023 su producción de repelente contra mosquitos. En la actualidad se preparan 1800 envases que son distribuidos gratuitamente y sin ningún costo también pueden retirarse en la Asistencia Pública.

Esta es la quinta temporada consecutiva donde el repelente se elabora, es parte de las actividades estacionales que tienen en agenda y que va a la par, por ejemplo, de los spray de alcohol 70% tan utilizados debido al covid.

A cargo del equipo de trabajo está el director técnico, Guillermo Cuffia quien dijo a El Periódico que la planificación para la temporada de repelentes empieza en octubre y están a pleno desde noviembre hasta el pico máximo que es en el verano.

"La fórmula es similar a la de productos comerciales (agua, alcohol, esencia, DEEP que es la sustancia química que disuade). Hay distintas concentraciones que pueden usarse, la de nosotros es 7,5% que es un porcentaje seguro y genera efecto", comentó Cuffia.

Como la graduación es menor, dependiendo la exposición de las personas hay que repetir la aplicación más seguido, lo normal sería cada 2 o 3 horas.

En la farmacia de la Asistencia Pública se distribuye gratuitamente de lunes a viernes, de 7 a 12.