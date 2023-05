Otro violento asalto se registró el sábado a la madrugada en San Francisco donde una mujer fue víctima de delincuentes que la golpearon y le robaron la motocicleta. Ante este panorama, la familia comenzó a pedir ayuda a través de las redes para pagar rescate y recuperar el vehículo. Pero en el medio fueron víctimas de varios intentos de estafas y advierten por la situación.



El robo ocurrió el sábado cerca de las 3 de la madrugada en Av. Juan B. Justo y Gerónimo del Barco, cuando a la mujer la abordaron dos ladrones armados, la golpearon y le sustrajeron la moto Honda Wave, color blanca.



“Mi pareja iba por Juan B. Justo y se le acercan dos personas en una moto a punta de pistola. La golpearon, le sacaron la moto. Pero mi pareja lo único que quería era sacar la llave de la casa”, relató Aldo, el novio de la víctima en La Mañana de El Periódico FM 97.1.



Sobre la investigación, el hombre dijo que desde la Policía le mostraron que a una cuadra hay un domo pero “no se ve nada”.

“Le mostraron la filmación y no se ve nada pese a que la cámara apunta para ese lado”,



“Ella está dolorida, tiene un golpe en la cabeza, un golpe en las costillas y propio de los nervios está muy tensionada y con ataques de pánico”, manifestó entorno a la situación de la joven.



La peligrosidad del pedido de rescate



Tras varias horas de negociaciones con los ladrones, la familia logró recuperar la motocicleta, pero sometiéndose a una situación muy peligrosa. “La respuesta de la Policía fue ya vamos a ver qué podemos hacer, vamos a investigar, pero para nosotros fue muy flojo. A esta altura no entiendo como la Policía de San Francisco y la de Frontera no trabajan en conjunto”, mencionó.



También sostuvo que desde que publicaron en las redes el pedido de rescate, llamaron no menos de 30 personas diciendo que tenían la moto y todos pretendían que les haga una transferencia de diez mil pesos de adelanto. “Hasta el sábado a las 19.30 me empezó a llamar un tipo que me pedía 250 mil pesos por la moto. Ese dinero no lo tenía y terminamos arreglando en 130mil pesos”, relató.



Se trata de otros delincuentes oportunistas que se aprovechan de la situación para estafar a la víctima del robo que intenta recuperar su vehículo.



Luego contó que el sábado a las 23 horas le acompañó otra persona en un auto, y estuvieron no menos de 40 minutos, en Ruta 19, frente al Motel Pretty Woman, esperando que le entreguen la moto. Finalmente lo consiguió pero advirtió que después de realizar la transacción se arrepintió por el riesgo que corrió: “Después de hacerlo me di cuenta que no vale la pena. No se justifica por más que valga medio millón de pesos y es todo un riesgo”, consideró.

En este sentido, dijo que es increíble que la Policía de San Francisco no tenga poder de accionar en Frontera sabiendo que muchos de los robos vienen desde ese lado. “Nosotros recuperamo la moto del lado de Frontera, por ruta 19, frente a un motel”, comentó.