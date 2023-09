"Un lugar prohibido", la serie de suspenso filmada en Frontera

Uriel José (18), un joven de San Francisco pero que reside en Frontera, ideó una serie, la filmó íntegramente en Frontera, y la estrenará en breve. Se trata de una historia de suspenso y terror que cuenta la historia de una joven que debe rescatar a otra que está secuestrada.

Pese a su juventud, Uriel es titular de una productora de contenido audiovisual independiente que comenzó hace algunos años. Es autodidacta y ya lleva varios trabajos en su haber aunque este será el primero que verá la luz.

“Empecé de chiquito. Siempre me atrajo lo que era hacer cine y actuar, porque también actúo, y ya he hecho un par de cositas anteriormente. Ya hice una serie con el mismo título hace 3 años pero esta es una nueva historia. Estábamos preparando proyectos para este año y surgió éste, y fue el primero que encaramos en hacer”, contó.

A la vez explicó que decidió hacerla para dar a conocer más su productora y poder ir, de esa manera, formalizando su trabajo.

Sobre la serie

La serie tiene tres episodios: el primer capítulo dura 13 minutos mientras que los otros dos son más breves y oscilan entre los 7 y 8 minutos. Se trata de una serie web que se podrá ver en Youtube y, si bien todavía no hay fecha confirmada, el estreno será en la Tecnoteca.

Del elenco forman parte Kathy Mastandrea, Silvina Torres y Miguel Ángel Coron. Hace una participación Marisel Bruno y la dirije Uriel, aunque esta vez no actúa en ella.

“No es el primer trabajo que hago, ya he hecho varios cortometrajes e hice una serie, pero la idea es que esta sea el primero que salga”, aclaró.

La historia es de drama y suspenso. “Trata de dos chicas que se cruzan con un hombre que no está bien de la cabeza. A una la tiene secuestrada y cuando llega la otra a salvarla, entre las dos tienen que escapar de este hombre. Hasta que en un momento de la serie descubren que no está solo y que les va a resultar más difícil escapar. Van a estar los tres episodios tratando de escapar y descubriendo cosas”, contó.

La serie fue filmada en Frontera, en cercanías a la autovía 19: “Está grabada por Av. Sastre, hacia el final, yendo hacia Estación Frontera. Se usó esa locación. Cerca hay una entrada y una casa, pedí el lugar, me lo cedieron, y ahí se filmó la serie”.

Fueron dos meses de rodaje, con grabaciones dos veces a la semana. “La tuvimos que suspender dos semanas por condiciones climáticas, no coincidían. Ahora estoy terminando la posproducción, estoy en el capítulo final, quedan algunos ajustes. Fueron dos meses y medio desde la idea hasta la finalización”, apuntó.

Sus inicios y proyectos a futuro

Uriel contó que el amor por el cine y el teatro nació desde que era chiquito. Pese a que su familia no lo inscribió a teatro, tomó un celular y empezó a grabarse actuando. “Hacía mis propias cosas. Así empecé y fui aprendiendo solo. A lo largo del tiempo cada vez iba aprendiendo más, aprendí mucho por la web, a prueba y error, y así hasta hoy, que ya he tomado cursos. Hice uno de producción de locaciones, actualmente estudio cine con un productor de la ciudad, pero empecé solo a prueba y error”, dijo.

Sobre el nombre de la productora, "Catiana y Uriel", explicó: “De chico siempre me grababa a mí y a mis perros. Y tengo una perra que se llama Catiana. En ese momento era con la que más hacía cortometrajes. Yo la sacaba a pasear, ponía un teléfono en un árbol, hacía una toma de los dos caminando y ya la metía en otra historia”.

“No tenía ni redes sociales en ese momento, pero me hice un canal de Youtube con mis escasos medios que se llamaba ‘Las aventuras de Catiana y Uriel’ y ahí subía cortometrajes todas las semanas o videos. Con el pasar de los años fui adquiriendo más conocimientos, fui conociendo a otras personas, me lo empecé a tomar más en serio. Ya no lo veía como algo pasajero, sino como algo que quería hacer. No fue hasta 2019 que abrevié el nombre y en 2021 le agregué Films. Así se formó la productora de contenido audiovisual”, agregó.

En tanto, respecto a proyectos a futuro, adelantó que grabará en San Francisco: “Tenemos varias cosas para hacer. Vamos a estar grabando en el centro y en algunas locaciones que estamos seleccionando. Se vienen muchos proyectos y vamos a contar cosas que han pasado en la ciudad”.

“Mucho no puedo contar porque eso está surgiendo, estamos recién en la idea, hay bastante para hacer respecto a la ciudad. Quisiera que vean lo que se hace en la ciudad, mostrar el arte desde mi lugar, y visibilizar la productora para todos los proyectos que se vienen”, cerró.

Sinopsis

Una mujer con su perra busca ayuda y se encuentra con un perverso hombre que tiene secuestrada a una joven en el medio de la nada. Juntas deberán hacer lo que sea y escapar antes de que las mate.