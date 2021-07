Daniel Giacomino es otro de los sanfrancisqueños que será precandidato a senador nacional por la provincia de Córdoba en las próximas elecciones PASO del 12 de septiembre. Encabeza la lista del partido Unión Popular Federal para representar en Congreso de la Nación a los cordobeses.

“Es un partido chico que abrió la lista a cinco espacios distintos. Yo arranqué con un movimiento político que se llama Compromiso Ciudadano Córdoba, que es el nombre que sigo usando en las redes. Por cuestiones de la pandemia no pudimos constituirnos como partido político”, expresó Giacomino a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes 97.1).

“Soy más conocido por mi apellido que por el nombre de mi partido. Y convengamos en hace desde varias décadas la gente vota más las personas que los partidos políticos”, sostuvo.

"Armamos este espacio para ser una alternativa a nivel provincial, la intención es crear un espacio nuevo de cara a 2023 para discutir los problemas que tiene la gente en Córdoba", indicó el sanfrancisqueño.

“Estamos convencidos de que los planes sociales no son progreso para nadie. Históricamente fui un tipo progresista, tengo a Alfonsín como mi referente. Nadie progresa con una tarjeta alimentar, son opciones necesarias en determinado momento, pero hay que hablar mucho más de trabajo porque da progreso. Esto es referirse a las PYMES, se deben cuidar porque fomentan trabajo”, manifestó el ex intendente de Córdoba.

“El gobierno tiene que estar para fomentar que las PYMES tome gente más grande, no sólo jóvenes, que se potencien emprendimientos. Hay que fortalecer los trabajos y emprendimientos cordobeses”, dijo agregando que no puede ser que no exista una ley que promocione que las fábricas cordobesas tengan la posibilidad entrar en las góndolas.

En este marco, destacó el trabajo que ha realizado Martín Llaryora y García Aresca con el Parque Industrial de San Francisco. “Por más que no esté en el mismo espacio político, creo que hicieron gestiones muy buenas. No estoy en la política para insultar, sino para hacer un aporte de lo que he vivido en mi experiencia con las PYMES y la industria alimenticia”, sostuvo.

Giacomino fue intendente de Córdoba capital entre 2007 y 2011, luego se desempeñó como diputado de la Nación Argentina por la Provincia de Córdoba por el Frente para la Victoria entre 2011 y 2015.