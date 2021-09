El dúo Cantorcitos de San Francisco, integrado por Rubén “Culi” Taborda y Denis Pineda, presentará en pocos días el nuevo trabajo discográfico “Presentes” que grabaron en el marco de la pandemia.

Las nuevas canciones se pondrán en escena el domingo 17 de octubre en el Centro Cultural de San Francisco.

“Estamos organizando todo para que la gente pueda participar con el aforo correspondiente. Pero ya dimos algunos adelantos a través de las plataformas digitales como Spotify y You Tube”, explicaron los artistas a El Periódico Radio FM 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

Además comentaron que el disco fue grabado en La Ferroviaria Producciones de Leo Luque: “Busca tener en cuenta siempre las raíces y llevarlo como trabajo de dúo que siempre reivindicamos. Tiene once canciones, de las cuales algunas nos pertenecen”, explicaron.

“Todos los trabajadores han sufrido al igual que todos, y quizás con un plus porque somos los únicos que no tenemos reactivación total por ahora y que no tenemos forma de sustento”, indicó Rubén Taborda acerca de cómo vivieron los meses de pandemia.

“Los artistas le pusimos un poco de amor dentro de tanto desastre con la pandemia”, expresó agregando que retoman las actividades con más alegría que antes porque son parte de la actividad esencial.

Por su parte, Denis Pineda, sostuvo: “Como artistas independientes venimos resistiendo culturalmente. Le brindamos una luz a mucha gente que estaba en una situación triste”.