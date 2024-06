Tras su lanzamiento a mediados de marzo, el programa “Precios Ciudadanos” impulsado por el espacio Unión por la Patria en San Francisco superó los 25 comercios adheridos y desde los últimos días también ofrece promociones y descuentos en el rubro de frutas y verduras.

El programa consiste en acuerdos de precios con comercios de la ciudad, que ofrecen descuentos a clientes, y desde este espacio político lo calificaron como “un éxito” y “una alternativa” para las compras de muchas familias, a la vez que se mostraron dispuestos a trabajar con el Gobierno municipal para ampliarlo.

Andrés Romero, referente local de Unión por la Patria, destacó que actualmente el programa cuenta con cuatro rubros: almacén, carnicería, gastronomía y verdulería; y que los comercios adheridos han incrementado sus ventas en alrededor del 20 por ciento. Además, anticipó que están en conversaciones para anexar productos del rubro pastas.

Los comercios y promociones pueden consultarse en las redes sociales de Andrés Romero, quien adelantó que están trabajando en la creación de una aplicación para que los usuarios puedan tener toda la información y ubicación de los negocios adheridos.

Entre otros descuentos, ofrece canastas de almacén, bolsones de frutas y verduras, o de cortes de carnes.

Herramienta

La iniciativa surgió con el objetivo de asistir a muchas familias en distintos barrios de la ciudad y desde marzo fue logrando incorporar más rubros y comercios adheridos. “Se transformó en una herramienta de consumo importantísima, incorporando ya cuatro rubros. El primero fue almacén, después carnicerías ofreciendo cortes a muy buenos precios y de muy buena calidad, y además con precios sostenidos. En una tercera etapa comenzamos con gastronomía, desde el desayuno a la cena, y el último rubro que incorporamos es verdulería”, explicó Romero.

En el caso de las frutas y verduras, además, los clientes tienen la opción de recibir el envío a domicilio sin cargo.

"En pocos meses el programa ya es un éxito, todos los rubros aumentaron sus ventas entre un veinte y un veinticinco por ciento en comparación a los meses anteriores”, puntualizó el dirigente.

“Hoy son 26 comercios en total y se van incorporando otros. Ahora estamos charlando también con comercios del rubro pastas para poder ofrecerlo también, porque sabemos que en esta época del año es uno de los productos más se consume y es un producto clásico del consumo local", añadió.

Acuerdos de precios

Romero aclaró que el programa funciona con acuerdos de precios, sin comisiones ni intermediarios con los clientes. “El programa se trabaja mediante acuerdos, y sobre todo con algo que se ha perdido en la política y en la economía, que es la confianza entre el consumidor y el vendedor. Estamos más que agradecidos tanto a mayoristas como almaceneros, verduleros, gastronómicos y carniceros que han cumplido al pie de la letra con el programa, por eso es un éxito y ellos han aumentado sus ventas", indicó.

“En este contexto de ajuste, donde a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes, precios Ciudadanos es una herramienta que permite organizar la economía familiar, se ha vuelto una solución para muchas familias”, quien aclaró que los descuentos son siempre sobre el precio final de todos los productos del rubro.

¿Cómo pedir los precios ciudadanos en un comercio? “Cada cliente pide por el programa precios ciudadanos y el propio comerciante le va a dar la información necesaria, la cual puede constatar también en las promociones que informamos en nuestras redes sociales. En estos tres meses y medio todos los comerciantes han cumplido al pie de la letras el tiempo que transcurrió. No hemos tenido un solo problema.

Finalmente, Romero manifestó que se encuentran a disposición del Gobierno municipal o de autoridades para implementar el programa a mayor escala. “Ponemos a disposición el programa para que el propio Gobierno municipal si está interesado, me parece que le daría un salto de calidad porque la estructura del Gobierno tiene más recursos que un solo espacio político. Entendemos que debemos plantear iniciativas en un momento difícil. No es que no tengamos cuestionamientos, pero nos parece importante que en este momento se trabaje mancomunadamente con todos los actores de la comunidad para aportar soluciones”, concluyó.