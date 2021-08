“Nuestros clientes se sorprenden por el Parque Industrial que tenemos”

Bianchi Cueros Argentinos es una empresa familiar de San Francisco que fue fundada en el año 1913. Se dedica a la fabricación de productos de cuero, principalmente cinturones, billeteras y marroquinería y provee a casi todas las marcas de indumentaria del país

Actualmente es la cuarta generación la que se encuentra al frente y trabajando en la empresa que hace cinco años decidió apostar por el Parque Industrial.

Andrea Vaira, una de las propietarias y quien se encuentra más abocada a la parte de supervisión y administración, remarca que el arribo al predio fabril les dio un valor agregado y en muchos aspectos.

- ¿Cuál es la actividad de la empresa?

- La empresa familiar que tiene una trayectoria de más de cien años en la ciudad. En los últimos años se ha dedicado a los accesorios de cuero proveyendo a casi todas las marcas de indumentaria del país. Hacemos también algo de comercio exterior. Desde sus inicios, la empresa se dedicó a la manufactura de cuero, y si bien han ido variando los productos, siempre la materia prima fue esa y no se usan otros materiales salvo que sean complementarios como una tela o un herraje. Se hacen cintos, se trabaja mucho la línea de cinturones, y lo que se llama marroquinería como billeteras neceser, accesorios pequeños. No trabajamos calzados ni prendas de vestir porque dentro de lo que es el cuero lleva otro proceso diferente.

- ¿Cuánto tiempo llevan en el Parque Industrial y a qué obedeció la decisión de mudarse desde la zona urbana?

- Hace cinco años que estamos radicados en el Parque Industrial. Fue una decisión que se tomó en virtud de que estábamos trabajando en un local del centro y al haber producción ya no resultaba del todo cómodo. Se compró un lote en el Parque y se empezó a construir. De alguna manera desde el momento en que tuvimos acceso al lote una condición era la radicación, que las empresas se radiquen es una condición de la institución. Y creo que es un valor agregado a la ciudad de San Francisco este Parque Industrial.

- Es un lugar que aporta comodidades.

- Creo que el beneficio fundamental es estar en un espacio donde uno trabaja con tranquilidad, al ser una industria del ambiente urbano tiene sus limitaciones, ya sea legales o que uno mismo así lo entiende. Me parece que San Francisco ofrece esta alternativa que es muy válido aprovecharla, es un Parque Industrial y quienes vienen a visitarnos se sorprenden porque no saben de su existencia o de las dimensiones que posee y con el dinamismo que se trabaja.

- ¿Cómo está integrada la empresa?

- La empresa sigue siendo familiar y está trabajando la cuarta generación de la familia y en esa estructura está la familia completa: mi esposo, mis hijos. Y una cantidad de empleados interesante.

- ¿Cuáles son los principales clientes y hasta qué lugares llegan los productos?

- Los clientes más grandes están en Capital Federal por una cuestión de volumen porque es donde está la mayor cantidad de público también. Por lo demás, los clientes importantes son todos, desde Jujuy a Ushuaia y desde Mendoza hasta el pueblito más chico de la provincia de Buenos Aires. Tenemos clientes en todo el país y también en el exterior.

- ¿Cómo fue el crecimiento en estos últimos cinco años, desde cuando deciden venir al Parque Industrial?

- Estamos muy contentos. Desde el punto de vista productivo ha sido muy importante porque pudimos acomodar nuestras instalaciones a lo que realmente necesitábamos. La planta fue diseñada en base a un proceso productivo que ya estaba en marcha, entonces sabíamos lo que necesitábamos y lo adecuamos a eso en cuanto a tamaño, distribución de las máquinas. Eso facilitó mucho el trabajo. La gente se sintió más motivada porque está más cómoda. Hacemos horario corrido y adecuamos las instalaciones a eso. Después en cuanto a la operatoria en sí, en la empresa podría decir que ayudó en el ingreso y egreso de mercadería, es más fluido para los camiones y el transporte. Se maneja con más facilidad desde el Parque. Con los clientes no, porque por las características del comercio en Argentina, al estar en el interior, siempre es un poco más dificultoso, sobre todo el cliente de Buenos Aires no entiende mucho de distancias, de la necesidad de utilizar transporte y cosas que para nosotros son muy naturales. El hecho de estar en el interior sigue siendo una desventaja, más en un rubro como en el nuestro. A lo mejor en otros rubros no, pero en un rubro como el nuestro estamos como muy ligados a centros comerciales, a shopping y a ese tipo de negocios tenemos que llegar sí o sí.