Este domingo se llevaron a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), las que mostraron a Javier Milei, de la Libertad Avanza, como el candidato más votado.

En ese marco, Jorge Borgognoni, consultor político, analizó los resultados de los comicios y se refirió a lo que se viene para octubre en La Mañana de El Periódico. “El primer resultado es más que sorpresa y sorprendidos, fue el primer encuentro que hubo con los resultados electorales. No sé si no estaba previsto, quizás no era creíble y esto ocurre muy a menudo porque por ahí no es lo que uno espera, pero es lo que en este punto el voto y lo que la ciudadanía -que es el soberano en definitiva- es lo que pretende y en este punto el caso de Javier Milei es una propuesta que responde exclusivamente entre otros factores a catalizar toda la bronca, la desidia, todo aquello que hoy no encuentra como una probable salida a lo que se está viviendo a diario. Es voto bronca, un voto castigo, un voto que de alguna forma encontró en algo, a pesar de que no se sabe por qué ni para qué y eso lo digo sostenido en estudios preelectorales porque nadie sabía por qué lo votaba, ni por qué, ni para qué, pero lo votan. Hay una escala de valores que nadie discute que tiene que ver con la verdad, con la libertad, sobre todo, que son los dos valores que más se rescatan en el discurso de este personaje o de este dirigente y que no se encuentran en el resto o que el resto no los sabe decodificar, los interpela de otra forma, los trata de responder a lo mejor con otra lógica; hoy el ciudadano es más simple, es más lineal, más directo, ahora, lo que sí no sabe es si en octubre a lo mejor lo pueden llegar a acompañar”, explicó Borgonogni.

“Esta fue una de las pocas elecciones donde el voto blanco, el voto impugnado que había en otras en otros períodos electorales, no ocurrió. ¿Dónde fue eso? A Milei, se canalizó a través de Milei”, comentó.

Milei alcanzó el 30% de los votos, fue el más votado y marcó una tendencia que apuntará a sostener de cara a las generales en octubre. Consultado sobre si este es el 'techo' de la Libertad Avanza, Borgnognoni explicó que “eso es muy difícil asegurarlo, eso es lo que plantea el oficialismo, sobre todo la voz portante de Cristina como vicepresidenta que dice que ‘nosotros tenemos el piso duro y el techo lo tenemos nosotros, el dos tercio restante es el que es fluctuante y a partir de ahí es con quien vamos a al balotaje’, esa es la hipótesis del gobierno central. Desde Juntos por el Cambio dicen ‘no, mirá, el problema lo tienen en que si no solucionan determinados temas de agenda diaria obviamente que se van a encontrar con que no van a tener apoyo y nuestro balotaje va a ser con mi Milei, entonces el oficialismo no va a poder hamacarse ni para un lado ni para el otro y va a quedar afuera'. En el caso de Milei te dicen ‘¿Vieron? nos daban por muerto, íbamos a salir terceros y acá estamos, somos el primero’. Ojo al parche en ese sentido, no nos envalentonemos ni para un lado, ni para el otro, porque cada elección es muy distinta”, comentó.

“Mauricio Macri había sacado 31 puntos en las PASO de 2019 y después en la de octubre había sacado 42/43. Parecía que ya había perdido, pero guarda, era otro contexto, otra situación y no teníamos un Milei, no teníamos tanta devaluación, no teníamos tantos procesos económicos y financieros que atajaran el desarrollo diario, mucho más sólidamente”, dijo Borgognoni.

¿Qué podría pasar en octubre?

Con los números de las PASO el panorama que se abre de cara a lo que viene es la incógnita de lo que pueda llegar a suceder en las elecciones generales de octubre, con un escenario electoral planteado en tres tercios.

“Depende de dónde nos paremos en el duro y ahí va a estar el tema de los egos, en la medida de que no flexibilicen determinadas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta la propuesta que realiza Schiaretti con Randazzo y algún atisbo de izquierda que ha quedado ahí dando vueltas, más todas las ultras derechas puras como pueden ser los esquemas de Biondini y demás. En términos de alianzas electorales, eso puede llegar a terminar para un lado o para otro y ese es un escenario. El escenario siguiente es que estamos preparados para resolver una cuestión electoral, pero ¿Estamos preparados pensando en una cuestión de gobierno? ahí vamos a tener otro tema porque bien o mal pareciera hoy que a 120 días estamos sin presidente o en la cabeza de uno pareciera que no tuviéramos un presidente. De hecho hablamos con Cristina Kirchner, no hablamos con Alberto, o no hablamos de Alberto, tampoco él esgrime nada, yo digo que ahí también es un punto a tener en cuenta porque bien o mal hoy pareciera que todo depende de lo que hace Massa como Ministro de Economía, en forma casi de mago, mientras es candidato y hoy la economía es una de las cuestiones que más le interesa a la Argentina”, explicó.

Schiaretti en las generales

Sobre la elección realizada por el gobernador Juan Schiaretti, que logró avanzar a las generales, Borgognoni señaló que “lo de Juan Schiaretti es muy loable, muy digno, sobre todo porque plantea desde un modelo casi opuesto, vendría a ser como un una oposición desde adentro, sin serlo… bien o mal es casi un millón de votos, es un número importante para distribuir y para lo que va a ser la gobernabilidad, con esto me refiero a la constitución de la cámara de diputados, a la cámara de senadores y a todo lo que eso implica; porque después los paquetes de leyes tienen determinadas sanciones que van regulando derechos y obligaciones en forma no tan discrecionales, pero si más negociada o van planteando algunos intereses más particulares regionales que otrora no se pueden hacer”, indicó.

“Acá la única forma va a ser en la medida que dejen de hacerse los ‘guapos tejanos’ y van a tener que empezar a trabajar como dirigentes en serio porque si en la medida que estemos parados en el ego puro de quién tiene más muertos en el placard, por ser el más guapo, ahí no se va llegar a ningún puerto, en ese punto, se cae naturalmente. Ahora, si abrimos el juego y creo que ayer los tres discursos de los tres más votados, fueron en ese esquema, que ahora comienza una etapa de negociación, que ahora empieza una etapa de ampliación, otros hablaron de acuerdo, otros hablaron de expansión, ninguno fue absurdo, ni tampoco miró para otro lado cuando dijo acá si no nos acordamos perdemos y sí porque estamos todos empatados, así que acá el primero que se equivoca pierde y el primero que se equivoca va a depender mucho del capricho”, señaló Jorge Borgognoni.