“Las paredes hablan”: qué piensan del nuevo proyecto tres muralistas que intervendrán la ciudad

La cultura y el arte es parte de la vida de un pueblo. En el último tiempo, los artistas con sus obras empezaron a salir a la calle, dejando de ser solo exclusivas de museos o galerías. Y las paredes, se convirtieron en los nuevos lienzos.

En los próximos días, la Municipalidad de San Francisco comenzará a desarrollar un proyecto de muralismo denominado "Las paredes hablan". Se trata de una idea que busca replicar el proyecto "Arte de nuestra gente", que se viene llevando adelante en Córdoba capital.

En una primera etapa trabajarán cinco muralistas de nuestra ciudad: Florencia Cavagliatto, Julián Pastore, Guillermo Barberis, Ramón “Monchito” Cortéz y Mateo Silvestrini. A ellos se les irán sumando otros artistas y estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes, quienes intervendrán diferentes espacios.

Con este objetivo se llevó a cabo en la Tecnoteca una charla sobre muralismo abierta al público en general que estuvo a cargo de dos funcionarios de la Municipalidad de Córdoba: Mariano Almada, secretario de Cultura y Juventud, y José Lezcano, director de Industrias Culturales y Creativas e Innovación.

Ambos contaron la experiencia que se desarrolla en la Capital.

Lettering y vegetación

Florencia Cavagliatto descubrió el muralismo recientemente. Mientras sus inicios comenzaron con el lettering (arte de dibujar letras), últimamente está enfocada en hacer murales pequeños en casas y en negocios, relacionados a la vegetación.

“Al lettering lo dejé en pausa este último tiempo, porque empezaron a salir muchos murales. Además con la pandemia y pospandemia las vidrieras quedaron en un segundo plano. Y también fui mamá”, contó.

Así fue que su trabajo fue mutando al de muralista de pintura planas: “De ahí no paré de pintar este tipo de pinturas, desde hace un año o dos. El lettering es mi primer amor, pero quedó como un poquito relegado”, reconoció.

Precisamente el ser “nueva” en el mundo del muralismo hizo que recibiera con sorpresa el llamado para participar del proyecto municipal. “Me parece una locura, soy muy nueva en esto, no hice nunca un mural tan grande, no caigo todavía del todo”, expresó con emoción.

Su participación implicará la intervención de una pared completa en la plazoleta “Los Tres Luises”, que es precisamente donde hizo su primer mural en lettering: “Será doblemente emocionante”, vaticinó.

“Tengo entendido que van a venir a darme una mano, a hacerme el aguante, así que estoy feliz y me siento apoyada por los colegas, son un amor, muy generosos. Me tiran data, me dicen que en lo que necesite me van a ayudar”, agregó.

“Esta actividad tiene un efecto muy positivo”

Guillermo Barberis, “Gui” como lo conocen, lleva en cambio varios años en el muralismo. Mientras que de niño ya sentía un gran interés por el dibujo y la pintura, y se divertía entre aerosoles, de grande formó ‘Lúdico’, un colectivo con un grupo de compañeros y comenzó a pintar muros y paredes en la ciudad de Córdoba.

“Éramos tres, y los murales empezaron con ese sentido, divertirnos, meterle color a las paredes. Después el grupo se amplió, éramos una banda, graffiteros, muralistas, había de todo. Unos años después volví a San Francisco y continué por mi cuenta pero muy conectado a otras personas que forman parte de un movimiento que se dio en todo el planeta”, recordó.

El primer mural grande que hizo fue en la esquina de Roca y Ecuador: “Fue como un punto de partida en muchos sentidos”. También pintó varios más, algunos de los cuales ya se taparon. Otros pueden verse aun en Paraguay y Córdoba, Bv. Juan B. Justo casi Libertad o Bv. 25 de Mayo y Almafuerte.

Con el nacimiento de Luna, su hija, empezó a pintar en mayor medida dentro de un estudio. “Tengo pintados un montón de cuadros de todo ese tiempo que estuve puertas adentro, ahora hace un tiempo activé y volví a salir a la calle, y coincide con que se está moviendo mucho de nuevo la actividad”, subrayó.

Sobre el hecho de haber sido convocado para este proyecto local, opinó: “Me pareció bueno como se activó el municipio en estos últimos años, para cierto tipo de proyectos es fundamental contar con el apoyo de la ciudad, de instituciones, empresas, o en este caso el gobierno”.

Manifestó que la convocatoria fue una “sorpresa y una alegría muy grande” y que su participación comenzará con un mural no muy grande pero al cual le piensa dedicar mucho amor: “Espero que el proyecto continúe y poder hacer otros tipos de trabajos, pero en principio voy a arrancar con geometrías”, reveló.

A su vez, Barberis explicó que le parece fundamental que se convoque y se trabaje con artistas locales, aunque también que se llame a gente de afuera porque “enriquece y potencia el alcance de nuestro trabajo, y siempre se aprende y se comparten buenas cosas”.

“No creo que el arte pueda salvar al mundo pero soy muy optimista en las pequeñas cosas que si hace y creo que esta actividad tiene un efecto muy positivo en las almas de algunas personas”, indicó.

“Es un orgullo inmenso”

Ramón “Monchito” Cortéz es otro de los muralistas que formará parte del proyecto: “Estuvo muy bueno, me pareció que por primera vez nos sentamos a charlar seriamente sobre qué se podía hacer en San Francisco en base al arte. Fue sentir que se estaban tomando las cosas más en serio y que se lo tomaba al artista como un profesional y no como alguien que hace esto por hobby. Y que me hayan llamado es un orgullo inmenso”, consideró.

En su caso, tendrá el objetivo de embellecer la pared del edificio donde funcionó hasta hace poco tiempo el hotel Libertador. “Nadie la había pedido ni propuesto. Cuando la vi me encantó y dio la casualidad de que la dueña conoció mi obra de (Lionel) Messi y le encantó, y me permitió de alguna manera que pueda intervenirla”, contó.

El desafío será muy grande: si bien no es el mural más grande que pintará, es de grandes extensiones y deberá trabajar en altura.

“Es algo de lo que venía haciendo, el diseño es algo más bien figurativo y tiene que ver con las raíces de San Francisco, más en concreto con los piamonteses. Es un niño que vendría a representar a un inmigrante piamontés, el cual va a estar descalzo para demostrar la inocencia y cómo se vivía antes. La ambientación también va a estar relacionada a aquella época”, reveló.

Sobre el final, y respecto a qué mensaje desea que transmita su trabajo, dijo: “Antes nada espero que agrade; hay muchos murales que son de protesta, pero yo creo que vivimos en un tiempo y en una sociedad en que necesitamos un poco evacuar tanto cólera. Y no quiero condicionar a la gente a la hora de verlo, sino que quiero que sea algo subjetivo y que ellos hagan sus propias interpretaciones, pero sí, voy a apuntar a hacer algo que nos retrotraiga a la niñez, a esa etapa por la cual uno, al volverse grande, siente tanta melancolía”.

Cortez se mostró feliz con la convocatoria y reconoció: “Hay un cambio que está surgiendo en San Francisco. Estamos abiertos a muchísimas sensibilidades, las cuales intentamos transmitir, solo que a veces no encontramos los canales correctos para poder hacerlo”, concluyó.