Esta semana el Ministerio de Salud de la Nación informó que en Argentina comenzó la cuarta ola de Covid-19 ante el aumento de casos en la última semana, pero que nos encuentra en una situación distinta gracias a la vacunación.

En este marco, el secretario de Salud de la Municipalidad de San Francisco, Fernando Giacomino, explicó en El Periódico Radio FM 97.1 que en la ciudad también se registró un aumento pronunciado de casos en la última semana.

“Notamos desde la semana pasada que empezamos a ver los aumentos de casos, se nota la ola que está llegando. Obviamente la vacuna surtió efectos, pero hay muy poca gente que se testea”, comentó.

“De 15 casos que tuvimos el lunes solo se testearon 45. Tenemos casi la tercera parte que se va a testear con positivos. La gente que se va a hisopar es porque los médicos los envían, sino mucha gente no lo está haciendo porque piensan que es un resfrío”, analizó Giacomino.

También pidió evitar llevar Covid-19 a personas que pueden ser vulnerables. "Si estamos con los síntomas cuidarnos y aislarnos como corresponde. Tenemos que prevenir llevar Covid a personas que puedan ser vulnerables por sus patología", dijo.

"Mucha gente abandonó el barbijo"

Uno de los datos nuevos que aportó el funcionario es que muchos de los casos nuevos se dan en personas que durante la pandemia no tuvieron la enfermedad. "Con los registros en la Rural notamos que muchas de las personas que están dando positivo ahora, no habían tenido la enfermedad antes y en algunos casos que no tienen el esquema completo de vacunación", explicó.

Por este motivo reiteró el pedido de completar el esquema de vacunación Covid-19.

En este sentido, manifestó que gracias a la vacunación no se esperan restricciones en el país porque el sistema sanitario ya está adaptado para recibir estas variantes. "Hay que seguir con el barbijo, lavado de manos, ventilación y aislarnos si tenemos síntomas", indicó.

Por último sostuvo que hay "mucha gente que abandonó el barbijo", pero es recomendable volver a utilizarlo para evitar los contagios de Covid o influenza.

¿Dónde vacunarse?

El funcionario sanitario recomendó a la población que vaya a vacunarse ya sea en las farmacias habilitadas, en dispensarios o en la Asistencia Pública.

En el caso de las farmacias y los centros primarios de salud se debe hacer la consulta particularmente en casa domicilio.

Mientras que en la Asistencia Pública se otorgan números de turno los días jueves 19 y viernes 20 de mayo de 9 a 12 horas para la vacunación Covid-19.

La vacunación Covid-19 es para mayores de 12 años y el único requisito es que hayan pasado los 4 meses con respecto a la anterior dosis.

Si la persona se colocó hace pocos días la vacuna antigripal puede aplicarse la vacuna Covid-19 de la misma manera.

Las farmacias que vacunan contra el coronavirus

Farmacia Cravero: Pasaje Haití 398 (03564 310093 / 470720)

Farmacia Dipiazza: México 1921 (03564 437326).

Farmacia El Prado: Primeros Colonizadores 2542. (03564 43-2227).

Farmasalud II: Corrientes 201 (03564 – 435301).

Farmacia Más Vida: Bv. Sáenz Peña 1196 (03564 440723).

Vacunación antigripal

En la Asistencia Pública también continúan con la vacunación antigripal desde el próximo jueves. Por lo que se otorgarán turnos para la vacunación los días jueves 19 y viernes 20 de mayo de 9 a 12 horas.

Esta vacuna va dirigida para personas que conformen grupos de riesgo quienes deberán presentarse con prescripción médica o ser mayor de 65 años.