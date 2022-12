“Hay lugares donde las parrillas están bien guardadas”, sostiene Gonzalo Giuliano Albo, docente y voluntario social. En su frase no hay ironía, solo realidad. Porque en estas fiestas que se avecinan y donde muchos piensan en que cocinarán, para otros la preocupación es si van a poder comer y si el alimento alcanzará para toda la familia.

Giuliano Albo habló con La Mañana de El Periódico, programa que se emite por la FM 97.1 y destacó que la situación social en San Francisco y Frontera mutó luego de la pandemia, aunque siguen alertas: “Pasamos a un estado de movilidad total pero la inflación y la crisis económica nos obliga a mantenernos alertas, a multiplicar esfuerzos y a buscar alianzas en el territorio para satisfacer las necesidades que surgen y son muchas”, indicó.

El voluntario es un integrante activo en el comedor y merendero La Amistad (Calle 100 950), el cual recibe a más de cien personas tres veces a la semana para buscar alimentos. Pero además les entregaron un bolsón que consta de verduras, frutas, carne, pollo, pan dulce, budines y algún juguete para los niños.

“Nos propusimos una buena ensalada de fruta, comida saludable, es lo que proveemos en las tres entregas semanales que hacemos. No ha sido un año fácil, pero gracias a la colaboración de amigos, comercios e instituciones de Frontera, San Francisco y barrios aledaños hemos podido realizar esta tarea una vez más”, señaló.

Al ser consultado sobre qué población asiste a este espacio comunitario, Gonzalo Albo remarcó: “Hay una población flotante de que viene de otros barrios que cuando tiene un dinero no viene a pedir. Y hay otros que son constante. El que puede no pedir no lo hace, hay mucha necesidad, pero no hay un mangueo porque sí y es muy digna esa actitud”.

Red de merenderos

El entrevistado destacó la conciencia solidaria que existe actualmente y el trabajo que hace la Red Solidaria, el Comedor La Virgencita y la red de merenderos que armó la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de San Francisco.

“Después de haber ignorado el tema desde 2015 en adelante, la gestión de Claudia Lenis nos llamó, nos asiste periódicamente, sin hacer distinciones entre San Francisco y Frontera; a eso le sumamos las escuelas que se abrieron y ayudan. Hay muchos otros actores comprometidos en el asunto”, destacó.

Por último, Giuliano Albo indicó: “Hay un grado de conciencia mayor porque la necesidad lo es. Hay que estar con útiles, pañales, leche, ventiladores en épocas de calor, juguetes para Navidad. Siempre hay baches”, dijo.