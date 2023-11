"Estoy feliz y sorprendido", dijo el famoso vendedor de praliné tras su operación

Carlos Fabián Cejas (51), el vendedor de praliné más conocido del centro de San Francisco, fue operado con éxito en uno de sus ojos el último fin de semana y se encuentra recuperándose en su vivienda de barrio Parque, “feliz y agradecido” por toda la ayuda y las muestras de cariño que recibió de la comunidad.

El hombre había sido diagnosticado con cataratas en ambos ojos, pero al no contar con obra social ni mutual, no podía hacer frente a una operación de este tipo cuyo costo oscilaba los 300 mil pesos, por cada globo ocular.

Por esto, familiares y amigos habían lanzado una colecta solidaria para juntar fondos. Cuando esta campaña se difundió en los medios, las muestras de solidaridad no tardaron en llegar y Carlos comenzó a recibir donaciones y muestras de afecto de toda la comunidad.

Con la viralización del caso, la médica oftalmóloga de San Francisco, (MP-3124/1; ME-13840) María Florencia Tognon, que forma parte de la subcomisión de Solidaridad de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, decidió intervenir y atender la necesidad de Carlos.

De esta manera, el último fin de semana, Cejas fue operado en la localidad de San José de la Dormida, donde además intervinieron a otras dos personas de San Francisco y otra de Devoto.

Rapidez y deseos de volver al trabajo

Carlos se mostró sorprendido por la rapidez con la que se realizó la operación y cómo una profesional que no conocía se hizo eco de su caso, además de la gran cantidad de ayuda que recibió. "Me sorprendió hasta a mí también. Cuando salió en El Periódico fue una explosión. La verdad que fue un éxito la operación y agradezco mucho porque todo fue rápidamente. Costó un poquito sacar las cataratas del ojo, me dijeron los médicos, pero fue un éxito y no lo podía creer ni yo", le dijo a nuestro medio

Carlos expresó su gratitud hacia los médicos que participaron en la intervención y anticipó planes para abordar su otro ojo en el futuro. "En el control que tuve este martes, la doctora -Tognon- me dijo que recuperé un 80 por ciento de mi visión, y que a medida que vayan pasando los días va a ir mejorando. Lo único que me recetó, aparte de las gotas que me estoy poniendo, son unos lentes para ver mejor”, añadió.

Cejas también expresó su agradecimiento a toda la comunidad que se unió para apoyarlo en su momento difícil: "La verdad que mucha gente se puso a disposición, hasta algunas clínicas que me llamaron y se ofrecieron para ayudarme. Estoy feliz y sorprendido porque no esperaba la ayuda de tanta gente y la verdad que prácticamente en una semana se juntó un buen dinero y estoy muy agradecido”.

Además, contó que el dinero recaudado será destinado a continuar con su recuperación, los gastos en los controles y para financiar la próxima operación en su ojo derecho. Según contó, los profesionales le recomendaron aguardar hasta el mes de marzo del próximo año para afrontar la siguiente cirugía.

Por otro lado, Cejas también destacó el apoyo de sus ex compañeros de escuela primaria, que fueron los primeros que se movilizaron en las redes sociales para ayudarlo en su causa. Luego se sumaron varias instituciones de la ciudad y un centenar de vecinos.

Por último, Carlos anticipó que la semana próxima volverá a su puesto con su carrito “Pirulin” y sus tradicionales pralinés: “Pronto voy a estar ahí en el centro, sé que mucha gente me va a preguntar cómo estoy, por el momento me dieron unos días de reposo. La semana que viene ya voy a estar firme de vuelta porque realmente uno extraña el trabajo”, dijo sonriendo.

Comunicado de la familia

Su familia decidió realizar un comunicado de agradecimiento a la comunidad y a las instituciones que colaboraron para ayudar a Cejas:

“En nombre de mi hermano Carlos Fabián Cejas y de toda mi familia MUCHÍSIMAS GRACIAS tremendos profesionales, tremenda labor, tremendo compromiso con los más vulnerables, que manera de abrazar con amor y empatía vuestra profesión, a nosotros como familia nos explota el corazón de alegría y agradecimiento. Ver a mi hermano llorar de emoción no tiene precio. GRACIAS DOCTORA FLORENCIA TOGNON. Agradecer a la Fundación Ver Mejor a los profesionales de la Sociedad Oftalmológica de Córdoba a la

Fundación Barraquer a la Municipalidad de San Francisco y a toda la comunidad de nuestra querida ciudad que gracias a la difusión que le dieron a la causa de mi hermano compartiendo la publicación, se hicieron eco los medios de comunicación y se llegó a lo que se llegó.

Por eso eternas GRACIAS CIUDADANOS DE SAN FRANCISCO ustedes pudieron hacerlo.

Gracias por apreciar tanto a mi hermano. Gracias Pauli Toranzo que fue la primera que se comunicó con nosotros a través de Facebook en nombre de la Fundación y de la doctora Florencia excelente profesional del Sanatorio Argentino, Dios bendiga sus manos.

En este repaso de agradecimiento no quiero obviar a quienes desde el minuto cero acompañaron a mí hermano, sus compañeros de la primaria de la escuela Presidente Hipólito Irigoyen, no puedo dejar de mencionar a Romina Guevara integrante del comedorcito de la Virgencita de barrio Parque a Mirian Moyano y Darío Paredes de ATE que solventaron los gastos de los primeros estudios que fueron determinantes en la gravedad de lo que estaba pasando con mí hermano, a todos los que se sumaron, a la Municipalidad de la ciudad a través de María Laura Trosero que se ocuparon del traslado hasta San José de la Dormida dónde se llevó a cabo la operación, a la Red Solidaria, a los Veteranos de Malvinas, a la Comisión de Sportivo Belgrano, a los Directivos del área de servicios públicos de la cuál soy parte a mis compañeros de trabajo de la municipalidad, a los compañeros de trabajo de nuestra hermana Mónica Cejas de la Comunidad Terapéutica Mariano Planells, a la clínica Regional del Este que también quedaron a disposición por si los necesitábamos, a los amigos y conocidos que estaban al pendiente y especialmente al ciudadano común y anónimo que se movilizó compartiendo la publicación, colaborando, sumándose y regalándole a Fabián, Carlitos o Pirulín como todos lo conocen no solo la posibilidad de operarse si no también la dimensión del cariño hacia él, es impagable la muestra constante de cariño y preocupación por su salud, no hay forma de agradecer tanto. Por eso simplemente en nombre de él y de toda la familia Cejas, Dios bendiga la vida de cada ciudadano de nuestra querida ciudad que demuestra una vez más que la unión hace posible lo imposible. Gracias!!!”

Atte. Maricel Andrea Cejas hermana de Carlos Fabián Cejas "Pirulín" el pralinero de la ciudad.