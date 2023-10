Carlos Fabián Cejas (50), el vendedor de praliné más conocido del centro de la ciudad, pudo ser operado de la vista este fin de semana, por lo que de ahora en adelante tendrá algunos días de recuperación.

El hombre había sido diagnosticado con cataratas en ambos ojos, pero al no contar con obra social ni mutual, no podía hacer frente a una operación de este tipo cuyo costo oscilaba los 300 mil pesos.

Por eso, familiares y amigos lanzaron hace dos semanas una colecta solidaria para poder juntar los fondos: "Ya hace cuatro meses que no puedo juntar la plata para recuperar la visión. Me diagnosticaron cataratas en los dos ojos. Lo que pasa es que no tengo nada, ni mutual ni obra social. El único recurso mío es vender praliné", le decía a El Periódico Cejas, quien lleva más de tres décadas vendiendo praliné “Pirulin”, siempre en bulevar 25 de Mayo al 2500.

Operación y vuelta al ruedo

La médica oftalmóloga de San Francisco, (MP-3124/1; ME-13840) María Florencia Tognon, es parte de la subcomisión de Solidaridad de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, área que se encarga de atender de forma gratuita a quienes tienen un problema en la vista y no poseen una obra social.

Junto a otros colegas de la provincia, el último fin de semana estuvieron operando en la localidad de San José de la Dormida, donde fueron intervenidos 59 pacientes, entre ellos Cejas y dos personas más de San Francisco y otra de Devoto.

Justamente Tognon fue quien controló en la previa a Cejas y confirmó el severo problema que tenía en la vista.

Este lunes, la médica confirmó a El Periódico que el pralinero fue operado “con éxito” y que en estos días volverá a su lugar para trabajar.