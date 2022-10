"Es un momento ideal para hablar de seguridad vial", dijo especialista en tránsito sobre los adolescentes

El especialista en seguridad vial, Horacio Botta Bernaus, sostuvo que para mejorar el tránsito “lo más urgente es que los nuevos conductores se incorporen con una mejor capacitación para manejar los riesgos” que se presentan.

Botta Bernaus se encuentra en San Francisco este jueves dictando en la Tecnoteca un taller denominado "Hacia mi primera licencia de conducir" destinado a estudiantes del último año del colegio secundario.

“La idea es que los chicos se vayan de acá con conceptos básicos y nuevas prácticas para manejar en forma segura. En este momento es donde ellos están con las antenitas bien puestas. Sin dudas hay que buscar formas atractivas, no me interesa que sepan la ley de memoria sino interpretar los mensajes que dan las señales de tránsito”, explicó en diálogo con El Periódico.

Botta Bernaus indicó que dicta este taller hace muchos años en distintos lugares del país y que aprovecha un momento muy importante en la vida de un joven que es donde termina un ciclo y empieza otro con los desafíos de una nueva etapa, entre ellos lograr la autonomía en la movilidad.

“Es un momento ideal para hablar de seguridad vial; en nuestro país es uno de los grandes déficits que tenemos porque no hay un proceso de aprendizaje pautado, de aprendizaje profesional, a lo sumo es enseñar a repetir automatismos que me permiten conducir un vehículo, no hay formación respecto a las buenas prácticas”, expresó.

Tips

Botta Bernaus insistió en que es necesario dar a conocer cuestiones clave: “Por ejemplo, qué hago cuando tengo un accidente de tránsito; vamos a hablar de los factores de riesgo con una mirada no prohibitiva o impactante sino una mirada para entender el riesgo y saber cómo enfrentarlo y cómo bajar la posibilidad de que ese riesgo me lleve a un accidente”.

Sobre el taller, contó que entregan material de apoyo sobre la ley de tránsito pero simplificado, esquematizado: “En esa ley están las buenas prácticas: qué hacer cuando hay neblina, cuando hay un paso a nivel, todas cosas simples. Los chicos demandan simpleza, pero cuestiones visuales que permitan aprender”.

El especialista en materia de tránsito aclaró que es complejo actualmente darle clases a los jóvenes: “Hay que tener mucha dinámica, capacidad de improvisación y ellos miden permanentemente al capacitador. Si no les interesa el tema o no tiene atractivo dejan de escucharte. Me conformo con que se lleven tips de cómo funciona el sistema de tránsito”, cerró Botta Bernaus.