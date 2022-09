Mario “Poly” Panero (49), el querido folklorista de nuestra ciudad, continúa internado evolucionando favorablemente luego de que una grave infección pusiera en riesgo su vida. Gracias a un familiar, el cantante envió unos audios a El Periódico para manifestar su agradecimiento a la comunidad por las numerosas muestras de cariño. Además aseguró que a raíz de esto hará importantes cambios en su estilo de vida para continuar haciendo su música.

El pasado 15 de septiembre Poly ingresó al Hospital Iturraspe de nuestra ciudad en estado delicado a raíz de una infección en la parte trasera del muslo, situación que se agravó por sus problemas de sobrepeso y diabetes.

Con el correr de las horas pudo ser estabilizado en el servicio de terapia intensiva y desde entonces evoluciona de forma lenta aunque favorable. Más de dos semanas después de permanecer internado, por medio de un familiar Poly envió un audio a nuestro medio refiriéndose a su situación, agradeciendo no solo la preocupación de la gente sino también el excelente trato en la terapia del hospital y prometiendo cambiar su estilo de vida.

“No había tomado dimensión del daño”

“Ahora estoy bárbaro-comenzó diciendo en uno de los audios el cantante-, me siento bien a comparación de cómo entré, la herida va cicatrizando bien. Es lerdo. Entré mal, no había tomado dimensión de que esto podía causar tanto daño, pero sobre todo a mí me afectó el doble por mi obesidad. Quiero destacar el trabajo que han hecho toda la gente de terapia intensiva, una cosa increíble, me siento seguro y hasta no me dan ganas de irme porque me siento tan bien atendido”.

Poly aseguró que se encuentra de buen ánimo y se encuentra en una etapa en la que está comenzando a sentarse, tratando de pararse y de hacer algunos pasos.



“Quiero agradecerle y mandarle un abrazo grande a todos los que se preocuparon por mí, los que me mandaron muchísimos cariños, me enteré, me llegan los comentarios, muchísimas gracias a todos”, dijo emocionado. Y pidió: “Que no se olviden, que sigan rezando así salgo pronto de esto y voy a estar en los escenarios haciendo lo que me gusta y como digo siempre, tratando de divertir a la gente, poco o mucho pero de la forma que me gusta hacer”.

Por último remarcó su compromiso de cambiar su modo de vida: “Después de esto mi vida va a cambiar. Pasa que hasta que no tocás fondo no te das cuenta lo que te pasa y hoy con la ayuda de Dios y de la Virgen, que soy muy creyente, le voy a meter un cambio muy grande a mi vida para disfrutar hasta donde Dios quiera”.

Pollada a beneficio

Para contribuir con los gastos de su recuperación, familiares y amigos del músico organizan una pollada solidaria para recaudar fondos.

Será el domingo 13 de octubre en el "Gran asador" y la tarjeta tendrá un costo de 350 pesos. Pueden obtenerse comunicándose a los teléfonos 03564 15 641682 o 15 572570.